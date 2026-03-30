WhatsApp, arriva l'app su Apple CarPlay: ecco cosa permetterà di fare

WhatsApp amplia la propria integrazione con Apple CarPlay introducendo una vera applicazione dedicata, superando i limiti della gestione basata esclusivamente su Siri. Fino a oggi, infatti, l'esperienza era confinata a notifiche vocali e risposte tramite dettatura, senza un'interfaccia visiva completa.

Come funzionerà l'app WhatsApp su CarPlay

All'apertura dell'app su CarPlay compare una schermata con la lista delle chat recenti, elemento finora assente. Vengono mostrati i contatti con cui si è interagito nelle ultime settimane, insieme a informazioni essenziali come la presenza di messaggi non letti, eventuali conversazioni fissate in alto e la data dell'ultimo messaggio. Non è però possibile accedere all'intera cronologia delle chat, una limitazione pensata per evitare interazioni prolungate mentre si è al volante.

La presenza della lista consente comunque di selezionare rapidamente un contatto e avviare una conversazione senza passare dai comandi vocali. In alternativa, resta disponibile l'opzione per creare un nuovo messaggio, utile nel caso il destinatario non compaia tra le conversazioni recenti. È previsto anche un filtro che evidenzia solo le chat con messaggi non letti, segnalate visivamente.

Un'altra sezione dell'app permette di consultare le informazioni dei contatti. Da qui è possibile visualizzare nome e immagine del profilo e scegliere se inviare un messaggio o avviare una chiamata. L'interfaccia è semplificata e punta a ridurre il numero di passaggi necessari per iniziare una comunicazione.

La gestione delle chiamate trova spazio in una scheda dedicata, dove vengono raccolte le telefonate recenti, incluse quelle perse. Gli utenti possono verificare rapidamente chi ha chiamato e quando, con la possibilità di richiamare direttamente dal sistema dell'auto. Per contatti non presenti nella lista, resta disponibile il supporto ai comandi vocali.

Tra le novità compare anche una sezione per i contatti preferiti, configurabili dallo smartphone. Questa funzione consente di accedere rapidamente alle persone contattate più di frequente, riducendo ulteriormente i tempi di interazione.

La nuova app è al momento accessibile solo agli utenti iscritti al programma beta iOS tramite TestFlight. Trattandosi di una versione preliminare, alcune funzioni potrebbero essere incomplete o soggette a modifiche prima della distribuzione globale. La direzione è comunque chiara: offrire un controllo maggiore direttamente dal display dell'auto, senza rinunciare ai vincoli necessari per la sicurezza alla guida.

L'app arriva dopo che Meta aveva di recente introdotto l'app WhatsApp anche sugli smartwatch Garmin (ma non su tutti i modelli).