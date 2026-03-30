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Acquista Punti Riot di League of Legends a prezzo scontato su Instant Gaming

Le carte RP prepagate di League of Legends sono su Instant Gaming a prezzi scontati e in diversi tagli. Ecco tutte le varianti tra cui scegliere.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   30/03/2026
Punti Riot LOL

Se giochi a League of Legends e hai bisogno di Punti Riot, su Instant Gaming sono disponibili diverse carte prepagate a prezzi scontati. Queste ricariche ti permetteranno di acquistare i tuoi oggetti preferiti in-game, che si tratti di campioni o skin. Specifichiamo che il prezzo indicato è quello definitivo, dato che su queste ricariche non viene applicata l'IVA.

Puoi acquistare la tua variante preferita cliccando direttamente sui box sottostanti. Abbiamo incluso tutti i tagli disponibili, in base alle tue esigenze: Come vedi, i tagli maggiori presentano sconti più vantaggiosi. Una volta scelta la tua variante preferita, e una volta completato l'acquisto, riceverai un codice. Vediamo tutti i dettagli affinché tu possa valutarne ulteriormente l'acquisto. Si tratta di procedimenti semplicissimi che ti porteranno via poco tempo.

Come riscattare i Punti Riot

Riscattare questi punti è davvero semplice. Una volta completato l'acquisto, basterà avviare il gioco, poi aprire lo store. In alto a destra troverai la dicitura Account, seleziona l'opzione per riscattare il codice e inserisci il codice che hai ricevuto dopo aver completato l'acquisto.

Punti Riot di League of Legends
Punti Riot di League of Legends

Successivamente, clicca su Invia e i Riot Points saranno aggiunti al tuo account. Con questi punti potrai comprare skin, campioni, emote e altro ancora. Ricordiamo ancora una volta che su questi prodotti non viene applicata l'IVA, quindi potrai risparmiare ulteriormente.

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