Dopo quattordici anni, qualcuno è finalmente riuscito a sbloccare il Trofeo Platino di Ninja Gaiden Sigma 2

Un'impresa ritenuta per anni praticamente impossibile è stata finalmente portata a termine: qualcuno è riuscito a ottenere il Trofeo Platino di Ninja Gaiden Sigma 2 per PlayStation Vita, domando la Modalità Sfida. Già nella versione originale per PlayStation 3, questa modalità era nota per la sua difficoltà estrema, pur risultando teoricamente battibile in cooperativa. Su PS Vita, però, la situazione si è complicata drasticamente: il gioco è infatti una conversione diretta, senza alcun ribilanciamento per il single player. I giocatori devono quindi affidarsi a un compagno guidato dall'IA, che chiaramente non è all'altezza delle sfide più difficili.
Ma come ha fatto?
La sfida più difficile in assoluto è la "Ultimate Ninja 1", che mette il giocatore contro quattro boss contemporaneamente (Volf, Alexei, Zedonius ed Elizabet), alla massima difficoltà, la Master Ninja. In queste condizioni, basta un singolo colpo per essere sconfitti, rendendo ogni errore fatale.
A complicare ulteriormente il quadro contribuiscono anche i limiti tecnici della versione portatile: le prestazioni del titolo su PS Vita sono tutt'altro che ottimali, un fattore particolarmente penalizzante in un gioco che richiede riflessi rapidissimi e precisione assoluta.
Proprio questa combinazione di difficoltà estrema, bilanciamento inadeguato e problemi tecnici spiega perché siano serviti quasi quindici anni prima che qualcuno riuscisse nell'impresa, che non esitiamo a definire una delle più impressionanti mai viste nel mondo dei videogiochi d'azione.
L'autore del risultato ha documentato il tutto con una lunga sessione di gioco di quasi dieci ore, costellata di tentativi falliti e riavvii immediati, fino al tentativo vincente, che la comunità considera semplicemente incredibile.