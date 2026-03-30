Dopo quattordici anni, qualcuno è finalmente riuscito a sbloccare il Trofeo Platino di Ninja Gaiden Sigma 2

Un'impresa ritenuta per anni praticamente impossibile è stata finalmente portata a termine: qualcuno è riuscito a ottenere il Trofeo Platino di Ninja Gaiden Sigma 2 per PlayStation Vita, domando la Modalità Sfida. Già nella versione originale per PlayStation 3, questa modalità era nota per la sua difficoltà estrema, pur risultando teoricamente battibile in cooperativa. Su PS Vita, però, la situazione si è complicata drasticamente: il gioco è infatti una conversione diretta, senza alcun ribilanciamento per il single player. I giocatori devono quindi affidarsi a un compagno guidato dall'IA, che chiaramente non è all'altezza delle sfide più difficili.