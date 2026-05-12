Il mouse Cooler Master ultraleggero da 59 grammi e con un sensore ottico da 19.000 DPI è in offerta su Amazon

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione attiva sul mouse Cooler Master: l'offerta prevede uno sconto attivo del 48% per un costo totale e finale d'acquisto di 41,20€. Puoi acquistare il mouse cliccando su questo link, oppure accedi alla pagina dedicata direttamente tramite il banner qui sotto: Con un peso di soli 59 grammi, garantisce movimenti rapidi e controllati, ideali per i giocatori competitivi. Il guscio liscio migliora la resistenza nel tempo e offre una presa ergonomica ottimizzata. Il logo con illuminazione RGB personalizzabile aggiunge un tocco di stile.
Ulteriori dettagli sul mouse
Il sensore ottico PixArt PAW3370 assicura un tracciamento estremamente accurato fino a 19.000 DPI, con velocità di 400 IPS, accelerazione di 50 g e distanza di sollevamento inferiore a 2 mm. I piedini in PTFE a basso attrito garantiscono uno scorrimento fluido su qualsiasi superficie.
I pulsanti principali utilizzano microinterruttori ottici con una durata fino a 70 milioni di clic e un tempo di risposta quasi istantaneo di appena 0,2 millisecondi.
Il MM712 supporta connessione cablata tramite cavo Ultraweave, wireless a 2,4 GHz con autonomia fino a 80 ore e Bluetooth fino a 180 ore. Grazie al sistema on-the-fly e al software MasterPlus+, è possibile personalizzare facilmente DPI, polling rate e comandi avanzati.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.