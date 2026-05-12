Il mouse Cooler Master ultraleggero da 59 grammi e con un sensore ottico da 19.000 DPI è in offerta su Amazon

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione attiva sul mouse Cooler Master: l'offerta prevede uno sconto attivo del 48% per un costo totale e finale d'acquisto di 41,20€. Puoi acquistare il mouse cliccando su questo link, oppure accedi alla pagina dedicata direttamente tramite il banner qui sotto: Con un peso di soli 59 grammi, garantisce movimenti rapidi e controllati, ideali per i giocatori competitivi. Il guscio liscio migliora la resistenza nel tempo e offre una presa ergonomica ottimizzata. Il logo con illuminazione RGB personalizzabile aggiunge un tocco di stile.