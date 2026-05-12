YouTube Shorts si rinnova: in arrivo la funzione Clear Screen per eliminare le distrazioni durante la visione dei video

Il percorso evolutivo di YouTube negli ultimi tempi ha generato reazioni contrastanti tra i frequentatori della piattaforma. L'integrazione degli Shorts non è stata inizialmente accolta con favore da tutti, soprattutto a causa dell'impossibilità di escluderli dalla propria navigazione quotidiana. Molti utenti hanno percepito questa novità come un inserimento forzato nel cuore dell'interfaccia classica .

La nuova funzione per migliorare la fruibilità degli shorts

Il problema principale riscontrato dagli spettatori è l'eccessivo affollamento di icone e testi che coprono i filmati. Attualmente, durante lo scorrimento degli Shorts, la parte destra e quella inferiore dello schermo risultano sature di comandi: dai pulsanti per il gradimento e la condivisione fino alle informazioni sul creatore e alla descrizione del video.

Questa sovrapposizione finisce inevitabilmente per oscurare dettagli importanti delle immagini. Per ovviare a questo inconveniente, è stata individuata nei codici dell'applicazione una funzionalità inedita denominata Clear Screen.

La sua attivazione promette di rimuovere istantaneamente ogni elemento grafico sovrimpresso, restituendo all'utente una visione pura e integrale del contenuto video originale.