YouTube Shorts si rinnova: in arrivo la funzione Clear Screen per eliminare le distrazioni durante la visione dei video

Il percorso evolutivo di YouTube negli ultimi tempi ha generato reazioni contrastanti tra i frequentatori della piattaforma. L'integrazione degli Shorts non è stata inizialmente accolta con favore da tutti, soprattutto a causa dell'impossibilità di escluderli dalla propria navigazione quotidiana. Molti utenti hanno percepito questa novità come un inserimento forzato nel cuore dell'interfaccia classica.
Sebbene Google abbia recentemente mostrato un'apertura verso le critiche, permettendo finalmente di disattivare la sezione dedicata ai video brevi dalla pagina principale, la strategia aziendale non accenna a cambiare.
Gli Shorts rimangono un pilastro fondamentale degli investimenti di Mountain View, che ora punta a perfezionare l'interfaccia di riproduzione per rispondere alle lamentele riguardanti la scarsa visibilità dei contenuti.
La nuova funzione per migliorare la fruibilità degli shorts
Il problema principale riscontrato dagli spettatori è l'eccessivo affollamento di icone e testi che coprono i filmati. Attualmente, durante lo scorrimento degli Shorts, la parte destra e quella inferiore dello schermo risultano sature di comandi: dai pulsanti per il gradimento e la condivisione fino alle informazioni sul creatore e alla descrizione del video.
Questa sovrapposizione finisce inevitabilmente per oscurare dettagli importanti delle immagini. Per ovviare a questo inconveniente, è stata individuata nei codici dell'applicazione una funzionalità inedita denominata Clear Screen.
La sua attivazione promette di rimuovere istantaneamente ogni elemento grafico sovrimpresso, restituendo all'utente una visione pura e integrale del contenuto video originale.
YouTube prova a colmare il "divario" tra gli shorts e i Reels/TikTok
L'introduzione di questa modalità non rappresenta una novità assoluta nel panorama dei social media, poiché sia Instagram che TikTok offrono già da tempo strumenti simili per ripulire l'area di visione.
YouTube sta dunque cercando di colmare un divario funzionale, allineandosi a standard qualitativi che permettono di godere dei contenuti in formato verticale senza le distrazioni provocate dai metadati e dai tasti di interazione sociale.
Resta tuttavia un interrogativo aperto sulle modalità di accesso a questo strumento. Non è ancora chiaro se la versione definitiva della funzione richiederà diversi passaggi nei menu o se verrà implementata una scorciatoia più rapida, come un semplice tocco prolungato. Staremo a vedere come si evolverà la situazione.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.