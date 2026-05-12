Intel: un leak svela la roadmap fino al 2028, in arrivo Nova Lake e Razor Lake, con una storica collaborazione con Nvidia

Il panorama tecnologico è stato scosso da una fuga di notizie che delinea il percorso di Intel per i prossimi due anni, rivelando i nomi in codice delle future architetture: Nova Lake, Razor Lake, Titan Lake e Moon Lake. Queste nuove generazioni di processori, attese tra la fine del 2026 e il 2028, rappresentano il tentativo del colosso di Santa Clara di recuperare il terreno perduto nei confronti di AMD.
La prima tappa di questo percorso sarà Nova Lake. Basata sul nodo produttivo N2 di TSMC, questa famiglia di CPU dovrebbe debuttare nella seconda metà del 2026 per il settore desktop.
Le specifiche trapelate indicano modelli capaci di raggiungere i 52 core totali, supportati da una generosa cache L3 fino a 288 MB.
Intel: i nuovi socket, il segmento mobile e il Titan Lake
Nova Lake introdurrà inoltre il nuovo socket LGA 1954 e una serie di chipset della famiglia 900, tra cui lo Z990. Per il segmento mobile, le varianti Nova Lake-S sono attese all'inizio del 2027, con configurazioni fino a 28 core.
Successivamente, verso la fine del 2027, arriverà Razor Lake, che utilizzerà lo stesso socket del predecessore ma introdurrà le nuove architetture Griffon Cove e Golden Eagle.
La vera svolta strategica è prevista però per il 2028 con il lancio di Titan Lake. Intel sembrerebbe intenzionata ad abbandonare l'architettura ibrida. Titan Lake adotterà un'unica architettura unificata denominata Copper Shark, semplificando la gestione dei carichi di lavoro più complessi e migliorando l'esperienza nel gaming.
Intel e collaborazione con NVIDIA
Un altro elemento di grande interesse per il 2028 riguarda la collaborazione tra Intel e NVIDIA. Questa soluzione sarà destinata principalmente ai dispositivi mobili di fascia alta, creando APU estremamente potenti capaci di offrire prestazioni grafiche di livello superiore senza la necessità di una scheda video dedicata separata.
Infine, la roadmap si chiude con Moon Lake, una linea di processori focalizzata esclusivamente sui laptop a basso consumo e sui Chromebook. In questo caso, Intel utilizzerà solo core ad alta efficienza, posizionando questi chip come successori della serie Twin Lake.
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