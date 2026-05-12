Intel: un leak svela la roadmap fino al 2028, in arrivo Nova Lake e Razor Lake, con una storica collaborazione con Nvidia

Il panorama tecnologico è stato scosso da una fuga di notizie che delinea il percorso di Intel per i prossimi due anni, rivelando i nomi in codice delle future architetture: Nova Lake, Razor Lake, Titan Lake e Moon Lake. Queste nuove generazioni di processori, attese tra la fine del 2026 e il 2028, rappresentano il tentativo del colosso di Santa Clara di recuperare il terreno perduto nei confronti di AMD.

La prima tappa di questo percorso sarà Nova Lake. Basata sul nodo produttivo N2 di TSMC, questa famiglia di CPU dovrebbe debuttare nella seconda metà del 2026 per il settore desktop.

Le specifiche trapelate indicano modelli capaci di raggiungere i 52 core totali, supportati da una generosa cache L3 fino a 288 MB.