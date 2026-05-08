YouTube testa una nuova interfaccia mobile che cambia la posizione delle schede: in arrivo una navigazione a scorrimento

Secondo quanto emerso da un messaggio pubblicato nei forum ufficiali di supporto Google, la piattaforma avrebbe avviato un test limitato dedicato a un sistema di navigazione riprogettato per Android e iPhone , con l'obiettivo di rendere più rapido il passaggio tra le diverse sezioni del feed.

YouTube starebbe sperimentando una nuova organizzazione dell'interfaccia mobile che potrebbe modificare in modo significativo il modo in cui gli utenti navigano tra i contenuti dell'applicazione.

Nuova interfaccia e nuovi gesti per gli utenti YouTube

Invece di toccare manualmente le varie icone nella barra inferiore, gli utenti potrebbero passare da un feed all'altro semplicemente scorrendo il dito lateralmente, in una soluzione che ricorda il funzionamento di piattaforme come X, dove le sezioni "Per te" e "Following" sono accessibili tramite swipe.

La società starebbe inoltre valutando di trasferire nella nuova barra superiore anche sezioni come Film e TV, creando una sorta di hub centralizzato dedicato ai contenuti personalizzati e ai servizi a pagamento.

Parallelamente, il menu Esplora potrebbe diventare meno visibile nella schermata principale e apparire soltanto in particolari situazioni, ad esempio durante il refresh del feed.