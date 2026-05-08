YouTube testa una nuova interfaccia mobile che cambia la posizione delle schede: in arrivo una navigazione a scorrimento

YouTube starebbe sperimentando una nuova organizzazione dell'interfaccia mobile che potrebbe modificare in modo significativo il modo in cui gli utenti navigano tra i contenuti dell'applicazione.
Secondo quanto emerso da un messaggio pubblicato nei forum ufficiali di supporto Google, la piattaforma avrebbe avviato un test limitato dedicato a un sistema di navigazione riprogettato per Android e iPhone, con l'obiettivo di rendere più rapido il passaggio tra le diverse sezioni del feed.
La modifica principale riguarda la scheda "Iscrizioni", che attualmente si trova nella barra inferiore dell'app. Nel nuovo layout, questa sezione verrebbe spostata nella parte alta dello schermo all'interno di una barra navigabile tramite swipe orizzontali.
Nuova interfaccia e nuovi gesti per gli utenti YouTube
Invece di toccare manualmente le varie icone nella barra inferiore, gli utenti potrebbero passare da un feed all'altro semplicemente scorrendo il dito lateralmente, in una soluzione che ricorda il funzionamento di piattaforme come X, dove le sezioni "Per te" e "Following" sono accessibili tramite swipe.
La società starebbe inoltre valutando di trasferire nella nuova barra superiore anche sezioni come Film e TV, creando una sorta di hub centralizzato dedicato ai contenuti personalizzati e ai servizi a pagamento.
Parallelamente, il menu Esplora potrebbe diventare meno visibile nella schermata principale e apparire soltanto in particolari situazioni, ad esempio durante il refresh del feed.
In che fase della vita di YouTube arrivano queste novità?
Il cambiamento arriva in un momento in cui YouTube sta sperimentando diverse soluzioni per modificare l'esperienza mobile. Recentemente la piattaforma aveva introdotto anche la possibilità di nascondere completamente gli Shorts dalla home page, funzione pensata per limitare la navigazione compulsiva nei video brevi.
Sebbene le modifiche all'interfaccia possano sembrare marginali, la posizione delle sezioni all'interno di un'app influisce spesso sulle abitudini degli utenti e sul tempo trascorso in determinate aree della piattaforma. Per il momento il test è disponibile soltanto per un numero limitato di utenti su Android e iPhone.
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