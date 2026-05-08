Il nuovo trailer di Zero Parades: For Dead Spies spiega le dinamiche di gioco

Il filmato mostra come abilità, sistemi di condizionamento, eventi narrativi e le pressioni dello spionaggio si intreccino per dare forma a un cGDR psichedelico in cui la narrazione è al centro dell'esperienza .

A due settimane dal lancio di Zero Parades: For Dead Spies , il team di ZA/UM Studio ha pubblicato un nuovo trailer panoramico dedicato alle dinamiche e alle meccaniche di gioco.

Occhio a fatica, ansia e delirio

"Per noi è fondamentale che le meccaniche di gioco supportino la narrativa e raccontino una storia a loro volta, non il contrario", spiega Siim "Kosmos" Sinamäe, principal writer di Zero Parades e autore di Disco Elysium in un comunicato che ha accompagnato la pubblicazione del video.

"Molto spesso la narrazione nei videogiochi esiste solo per giustificare il gameplay. Noi progettiamo le funzionalità per elevare la storia; per rendere visibile l'invisibile, come lo stato mentale o le tecniche di spionaggio. È un'evoluzione del concetto di cRPG che costruisce sull'esperienza di Disco Elysium introducendo nuove idee"

In Zero Parades giocatori possono scegliere uno dei tre archetipi iniziali o crearne uno personalizzato. 15 abilità uniche suddivise in tre categorie, azione, relazione e intelletto, e la possibilità di rimodellare il sistema di convinzioni interiori di Hershel tramite il Conditioning determineranno se diventerai una leggenda o un monito.

La vita di una spia è stressante, e questo si riflette nelle tre pressioni costanti che i giocatori devono gestire: Fatica, Ansia e Delirio. Lo stato mentale di Hershel diventa esso stesso un sistema di gioco. Mantenere basse le pressioni sul campo è quasi impossibile, e talvolta non è nemmeno la scelta migliore. Con l'exertion, i giocatori possono decidere di aumentare deliberatamente le pressioni per migliorare le probabilità di successo nei test abilità.

Vi ricrodiamo che Zero Parades: For Dead Spies sarà disponibile dal 21 maggio Steam, Epic Games Store e GOG, e sarà pubblicato su PS5 entro fine anno.