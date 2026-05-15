ZA/UM ha presentato il gameplay di Zero Parades: For Dead Spies

Il gameplay di Zero Parades: For Dead Spies è stato presentato da ZA/UM nel corso di un evento in cui lo studio ha mostrato numerose sequenze del suo nuovo titolo, in arrivo il 21 maggio su PC e nel corso di quest'anno su PS5.
Il fulcro dell'esperienza di Zero Parades: For Dead Spies risiede nel suo sistema di spionaggio e nell'approccio sandbox alle missioni, con ogni incarico che può evolvere in modi completamente diversi a seconda dello stile scelto dal giocatore.
Nicolas Pirot ha spiegato che "ogni archetipo di spia apre approcci molto diversi al gameplay" e che lo stesso incarico può svilupparsi in direzioni "inaspettate e uniche". Del resto, nelle intenzioni di ZA/UM il gioco si pone come un'evoluzione di Disco Elysium.
Ambientato nella città di Portofiro, Zero Parades: For Dead Spies metterà i giocatori nei panni di un "operant", una figura coinvolta in intrighi, manipolazione e operazioni di spionaggio in un mondo fortemente stilizzato e carico di tensione politica.
Un progetto transmediale
A quanto pare Zero Parades: For Dead Spies, disponibile come detto dal 21 maggio su PC, nutre ambizioni transmediali: lo dimostra il videoclip musicale del brano "Cover the Moon" dell'artista fittizia Ultra Violeta, composto da Fernando Cabrera e interpretato da Ella Norte.
L'audio director Ruben Rincnn ha spiegato che in Zero Parades: For Dead Spies "la musica pop luziana viene utilizzata come arma per conquistare il mondo", descrivendo il videoclip come il modo perfetto per permettere a Ultra Violeta di esprimersi completamente attraverso il suo stile spy-pop psichedelico.
ZA/UM ha inoltre annunciato una particolare collezione fashion ispirata all'estetica del gioco, sviluppata da ZA/UM Atelier: la linea debutterà il 21 maggio 2026 e comprenderà diversi capi realizzati artigianalmente.
Infine è stata presentata una speciale avventura pen & paper della durata di oltre due ore e mezza scritta dal team narrativo di ZA/UM: ambientata nel passato di Portofiro, fungerà da storia autoconclusiva che i fan potranno anche giocare autonomamente quando verrà pubblicata ufficialmente sul sito.
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