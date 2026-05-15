ZA/UM ha presentato il gameplay di Zero Parades: For Dead Spies

Il gameplay di Zero Parades: For Dead Spies è stato presentato da ZA/UM nel corso di un evento in cui lo studio ha mostrato numerose sequenze del suo nuovo titolo, in arrivo il 21 maggio su PC e nel corso di quest'anno su PS5.

Il fulcro dell'esperienza di Zero Parades: For Dead Spies risiede nel suo sistema di spionaggio e nell'approccio sandbox alle missioni, con ogni incarico che può evolvere in modi completamente diversi a seconda dello stile scelto dal giocatore.

Nicolas Pirot ha spiegato che "ogni archetipo di spia apre approcci molto diversi al gameplay" e che lo stesso incarico può svilupparsi in direzioni "inaspettate e uniche". Del resto, nelle intenzioni di ZA/UM il gioco si pone come un'evoluzione di Disco Elysium.

Ambientato nella città di Portofiro, Zero Parades: For Dead Spies metterà i giocatori nei panni di un "operant", una figura coinvolta in intrighi, manipolazione e operazioni di spionaggio in un mondo fortemente stilizzato e carico di tensione politica.