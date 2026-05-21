0

Il trailer di lancio di Zero Parades: For Dead Spies è inquietante

ZA/UM ha pubblicato il trailer di lancio della versione PC di Zero Parades: For Dead Spies, e si tratta di sequenze dal sapore indubbiamente inquietante.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   21/05/2026
Un personaggio di Zero Parades: For Dead Spies
Zero Parades: For Dead Spies
Zero Parades: For Dead Spies
News Video Immagini

ZA/UM ha pubblicato il trailer di lancio di Zero Parades: For Dead Spies, a conferma che il gioco è disponibile a partire da oggi nella versione PC ed è possibile acquistarlo su Steam, GOG ed Epic Games Store al prezzo di 40,99€.

Accolto dalla stampa internazionale con ottimi voti, Zero Parades: For Dead Spies segna il ritorno dello studio autore dell'acclamato Disco Elysium con una nuova esperienza RPG di grande spessore, caratterizzata anche stavolta da uno stile molto peculiare.

Il gioco, ambientato in un mondo intriso di surrealismo, tensioni geopolitiche e introspezione psicologica, racconta la storia di Hershel Wilk, una spia conosciuta con il nome in codice CASCADE.

I voti di Zero Parades: For Dead Spies, dagli autori di Disco Elysium, sono più che positivi I voti di Zero Parades: For Dead Spies, dagli autori di Disco Elysium, sono più che positivi

Cinque anni dopo il fallimento che ha distrutto la sua vecchia rete operativa, la protagonista torna nella città di Portofiro per tentare di portare a termine un'ultima missione e ricostruire il gruppo che aveva lasciato alle spalle.

Un'avventura affascinante

Disponibile da oggi su PC e in arrivo su PS5 più avanti, Zero Parades: For Dead Spies ci vedrà esplorare la città al fine di rivelarne i tanti segreti, incontrando lungo il cammino personaggi differenti e compiendo scelte in grado di cambiare il corso degli eventi.

Il narrative director Justin Keenan ha spiegato la filosofia dietro al gioco, sottolineando come il team non voglia raccontare la classica vicenda di potere che si vede nelle spy story, bensì parlare soprattutto della condizione umana, delle fragilità e della bellezza nascosta nei difetti delle persone.

Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Il trailer di lancio di Zero Parades: For Dead Spies è inquietante