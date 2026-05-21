Il trailer di lancio di Zero Parades: For Dead Spies è inquietante

ZA/UM ha pubblicato il trailer di lancio di Zero Parades: For Dead Spies, a conferma che il gioco è disponibile a partire da oggi nella versione PC ed è possibile acquistarlo su Steam, GOG ed Epic Games Store al prezzo di 40,99€.

Accolto dalla stampa internazionale con ottimi voti, Zero Parades: For Dead Spies segna il ritorno dello studio autore dell'acclamato Disco Elysium con una nuova esperienza RPG di grande spessore, caratterizzata anche stavolta da uno stile molto peculiare.

Il gioco, ambientato in un mondo intriso di surrealismo, tensioni geopolitiche e introspezione psicologica, racconta la storia di Hershel Wilk, una spia conosciuta con il nome in codice CASCADE.

Cinque anni dopo il fallimento che ha distrutto la sua vecchia rete operativa, la protagonista torna nella città di Portofiro per tentare di portare a termine un'ultima missione e ricostruire il gruppo che aveva lasciato alle spalle.