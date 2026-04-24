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Zero Parades: For Dead Spies mostra un video sui personaggi del nuovo RPG dagli autori di Disco Elysium

ZA/UM ha pubblicato un nuovo trailer di Zero Parades: For Dead Spies incentrato su alcuni dei personaggi principali della storia, ovvero gli ex-compagni della protagonista.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   24/04/2026
La protagonista di Zero Parades
Zero Parades: For Dead Spies
Zero Parades: For Dead Spies
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Torniamo a dare un'occhiata a Zero Parades: For Dead Spies, il nuovo gioco di ruolo sviluppato da ZA/UM, il team di Disco Elysium, con un trailer incentrato su alcuni dei personaggi principali della storia e caratterizzato da un titolo che dice molto della situazione in cui il gioco ci cala.

Il video si intitola "Gli amici che hai lasciato morire" e parla di quelle spie che si ritrovano a soffrire e fare una brutta fine proprio per colpa delle azioni di Hershel Wilk, la protagonista della storia, che si ritrova tormentata dai rimorsi per il fallimento che ha portato alla fine dei propri compagni.

"Cinque anni fa hai condotto la tua squadra verso l'abisso e da allora sei tormentato dai tuoi fallimenti. Ora, di ritorno nella città-stato di Portofiro, devi ricostruire la tua rete ormai distrutta..." Si legge nella descrizione del nuovo trailer.

Un RPG tormentato

Annunciato alla Gamescom dell'anno scorso, Zero Parades: For Dead Spies è il nuovo progetto di ZA/UM, sviluppato e pubblicato dall'etichetta di Disco Elysium che, dopo varie vicissitudini complicate, è ora a buon punto con questo nuovo progetto.

I punti di contatto con il gioco precedente sono evidenti: a partire dal genere, e in particolare dalla peculiare interpretazione narrativa dell'RPG, per arrivare all'inquadratura isometrica utilizzata e allo stile generale.

Zero Parades dimostra che ZA/UM è viva e vegeta e l'eredità di Disco Elysium non andrà perduta Zero Parades dimostra che ZA/UM è viva e vegeta e l'eredità di Disco Elysium non andrà perduta

Lo scorso febbraio è stata messa a disposizione una demo di Zero Parades: For Dead Spies che ha consentito di immergersi più direttamente nel particolare mondo fatto di spie e complessi psicologici di questo gioco, mentre proprio qualche settimana fa è stata annunciata la data di uscita su PC.

Il gioco arriverà il 21 maggio su Steam, Epic Games Store e GOG, con uscita su PS5 prevista successivamente entro la fine del 2026.

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