WhatsApp al lavoro per introdurre le "notifiche a bolle" su Android: come cambierà il multitasking per le chat?

Quando si riceve un messaggio, la bolla mostrerà la foto profilo del contatto con un piccolo logo di WhatsApp nell'angolo. Toccandola, si aprirà una versione compatta dell'interfaccia di chat , consentendo all'utente di leggere e rispondere senza dover abbandonare l'applicazione .

Il futuro di WhatsApp su Android promette di essere più integrato, grazie a una serie di aggiornamenti strutturali volti a migliorare l'esperienza utente e il multitasking . La novità più rilevante, attualmente in fase di sviluppo interno, riguarda l'introduzione delle bolle di notifica (Notification Bubbles).

Questo cambiamento non è solo estetico: la riorganizzazione degli spazi servirà probabilmente a far posto a nuovi elementi di navigazione , come gli aggiornamenti di stato direttamente nella barra superiore, ottimizzando l'area per le future implementazioni della One UI e dei sistemi operativi più moderni.

WhatsApp: l'IA riassumerà le chat non lette senza far vedere che le avete lette

Parallelamente alle bolle, WhatsApp sta lavorando a un significativo redesign della barra superiore dell'applicazione . Dopo oltre un decennio, il nome "WhatsApp" scritto in alto a sinistra potrebbe sparire per lasciare il posto al logo ufficiale della piattaforma.

Compatibilità e rollout delle nuove funzioni di WhatsApp

Sebbene la funzione delle bolle sia teoricamente compatibile con Android 10, le versioni più recenti del sistema operativo garantiscono una stabilità superiore, motivo per cui è probabile che WhatsApp abiliti questa opzione prioritariamente sui dispositivi più aggiornati.

Fonte: WABetaInfo

Gli utenti manterranno comunque il controllo totale, con la possibilità di disattivare la funzione dalle impostazioni di sistema qualora la ritenessero fastidiosa.

Al momento, sia le bolle di notifica che il nuovo layout della barra superiore sono sotto sviluppo e non ancora disponibili per i beta tester pubblici. Una volta completata la fase di rifinitura, le funzioni verranno rilasciate gradualmente.