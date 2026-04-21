WhatsApp: l'IA riassumerà le chat non lette senza far vedere che le avete lette

La funzione, ancora non disponibile al pubblico, punta a ridurre il tempo necessario per aggiornarsi sui messaggi ricevuti. Le prime tracce sono state individuate nelle versioni beta dell'app sia su Android sia su iOS.

I riassunti IA delle chat non lette

Secondo le informazioni emerse da alcune versioni beta, Meta sta lavorando a una funzione che consente di sintetizzare più conversazioni contemporaneamente. Attualmente esiste già una modalità che permette di ottenere un riepilogo aprendo una singola chat, ma l'estensione a più conversazioni rappresenterebbe un passo ulteriore. Il sistema ora si basa su una tecnologia definita Private Processing, progettata per garantire la riservatezza dei contenuti. I messaggi vengono elaborati in un ambiente che viene descritto come isolato, senza che né WhatsApp né Meta possano accedere ai dati o ai risultati generati.

L'interfaccia per generare i riassunti con l'IA su WhatsApp (fonte: WAbetainfo)

Dal punto di vista tecnico, il processo sfrutta un'infrastruttura di confidential computing, con dati cifrati e gestiti all'interno di ambienti protetti. Tra le tecniche adottate rientrano sistemi come il Trusted Execution Environment e protocolli che impediscono di collegare le richieste agli utenti, riducendo il rischio di tracciamento.

La sicurezza della soluzione sarebbe stata verificata anche da soggetti indipendenti, tra cui NCC Group e Trail of Bits, che avrebbero confermato la solidità dell'architettura utilizzata per le funzioni basate su IA. Uno dei limiti attuali riguarda la gestione di più chat: ogni riepilogo richiede una richiesta separata, rendendo l'operazione meno immediata quando i messaggi non letti aumentano. Per superare questo vincolo, gli sviluppatori stanno introducendo un punto di accesso diretto nella schermata principale delle conversazioni.

In futuro, sarà quindi possibile generare un unico riepilogo che includa tutte le chat non lette. Il sistema elaborerà una sintesi complessiva, offrendo una panoramica dei contenuti principali senza dover aprire ogni singola conversazione.

Voi che cosa ne pensate? Utilizzereste l'IA di Meta per questo tipo di operazione? Diteci la vostra nei commenti qua sotto. Intanto negli USA una proposta di legge sulla verifica dell'età obbligatoria sta facendo molto discutere.