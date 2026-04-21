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Sanrio Party Land annunciato per Nintendo Switch e Switch 2: nuovo gioco su Hello Kitty e compagni

Hello Kitty e compagni vari ci invitano all'interno di un nuovo videogioco chiamato Sanrio Party Land, che presenta un insieme di mini-game e attività varie da svolgere in multiplayer.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   21/04/2026
La copertina di Sanrio Party Land

Sanrio Games ha annunciato il prossimo arrivo di Sanrio Party Land, un nuovo gioco per Nintendo Switch e Switch 2 che vede la partecipazione di tutto l'universo di personaggio Sanrio, come Hello Kitty, Badtz-Maru, Keroppi, Pompom, My Melody e gli altri.

In base a quanto riferito, si tratta di un party game composto da una serie di mini-giochi e attività a cui prendere parte in multiplayer, in compagnia dei vari personaggi Sanrio, che consentono di impegnarci in gameplay diversi e improntati sul gioco in compagnia.

Il tutto ovviamente è caratterizzato dal tipico tono e dall'atmosfera delle produzioni Sanrio, dunque particolarmente indirizzato a un pubblico giovane ma anche a tutta la famiglia, con il periodo di uscita previsto per questo autunno.

Una nuova esperienza multiplayer coi personaggi Sanrio

Sanrio Party Land dovrebbe rappresentare la traduzione in videogioco di tutta la filosofia tipica di Sanrio, ovvero del "Minna Nakayoku", o "divertirsi insieme", con oltre 450 personaggi diventati celebri in tutto il mondo.

Un'immagine di Sanrio Games
Un'immagine di Sanrio Games

Un'altra sperimentazione videoludica in questo senso l'abbiamo vista con Hello Kitty Island Adventure, che è riuscito a portare il mondo Sanrio in videogioco attraverso una sorta di simulazione di vita con i personaggi della compagnia.

Hello Kitty Island Adventure: la recensione di una simulazione di vita con Hello Kitty Hello Kitty Island Adventure: la recensione di una simulazione di vita con Hello Kitty

In questo caso, ci troviamo di fronte a un insieme di varie esperienze ludiche in forma di mini-game e altro, tutte improntate sul gioco in multiplayer e quindi da godere in compagnia, in attesa di ulteriori informazioni sul gioco in questione.

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