Sanrio Party Land annunciato per Nintendo Switch e Switch 2: nuovo gioco su Hello Kitty e compagni

Sanrio Games ha annunciato il prossimo arrivo di Sanrio Party Land, un nuovo gioco per Nintendo Switch e Switch 2 che vede la partecipazione di tutto l'universo di personaggio Sanrio, come Hello Kitty, Badtz-Maru, Keroppi, Pompom, My Melody e gli altri.
In base a quanto riferito, si tratta di un party game composto da una serie di mini-giochi e attività a cui prendere parte in multiplayer, in compagnia dei vari personaggi Sanrio, che consentono di impegnarci in gameplay diversi e improntati sul gioco in compagnia.
Il tutto ovviamente è caratterizzato dal tipico tono e dall'atmosfera delle produzioni Sanrio, dunque particolarmente indirizzato a un pubblico giovane ma anche a tutta la famiglia, con il periodo di uscita previsto per questo autunno.
Una nuova esperienza multiplayer coi personaggi Sanrio
Sanrio Party Land dovrebbe rappresentare la traduzione in videogioco di tutta la filosofia tipica di Sanrio, ovvero del "Minna Nakayoku", o "divertirsi insieme", con oltre 450 personaggi diventati celebri in tutto il mondo.
Un'altra sperimentazione videoludica in questo senso l'abbiamo vista con Hello Kitty Island Adventure, che è riuscito a portare il mondo Sanrio in videogioco attraverso una sorta di simulazione di vita con i personaggi della compagnia.
In questo caso, ci troviamo di fronte a un insieme di varie esperienze ludiche in forma di mini-game e altro, tutte improntate sul gioco in multiplayer e quindi da godere in compagnia, in attesa di ulteriori informazioni sul gioco in questione.