Sanrio Party Land annunciato per Nintendo Switch e Switch 2: nuovo gioco su Hello Kitty e compagni

Sanrio Games ha annunciato il prossimo arrivo di Sanrio Party Land, un nuovo gioco per Nintendo Switch e Switch 2 che vede la partecipazione di tutto l'universo di personaggio Sanrio, come Hello Kitty, Badtz-Maru, Keroppi, Pompom, My Melody e gli altri.

In base a quanto riferito, si tratta di un party game composto da una serie di mini-giochi e attività a cui prendere parte in multiplayer, in compagnia dei vari personaggi Sanrio, che consentono di impegnarci in gameplay diversi e improntati sul gioco in compagnia.

Il tutto ovviamente è caratterizzato dal tipico tono e dall'atmosfera delle produzioni Sanrio, dunque particolarmente indirizzato a un pubblico giovane ma anche a tutta la famiglia, con il periodo di uscita previsto per questo autunno.