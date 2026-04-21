Il nuovo trailer di MotoGP 26 svela le nuove meccaniche di gioco e la modalità carriera ampliata

Una delle novità principali è il Dynamic Rider Ratings , sistema che collega le prestazioni dei piloti reali a quelle in gioco. Ogni pilota viene valutato tramite quattro parametri, time attack, ritmo gara, testa a testa e affidabilità, aggiornati in base ai risultati del campionato. L'obiettivo è rendere la griglia più credibile e dinamica, con differenze di rendimento che riflettono l'andamento della stagione.

Milestone ha pubblicato un nuovo trailer "Deep Dive" di MotoGP 26 , che offre una panoramica completa delle novità del prossimo capitolo della serie dedicata al Motomondiale, che quest'anno vanta 38 squadre e più di 70 piloti , tra cui i nuovi arrivi Toprak Razgatlıoğlu e Diogo Moreira. Torna inoltre il Gran Premio del Brasile.

Tante novità per il modello di guida e la modalità Carriera

Sul fronte del gameplay, MotoGP 26 introduce un modello di guida riprogettato, che sposta l'attenzione sulla gestione del corpo del pilota e sul trasferimento dei pesi. Questo approccio permette correzioni più precise, frenate più progressive e un controllo più naturale della moto, supportato da animazioni rinnovate. Il gioco continua a offrire due stili di guida, Arcade e Pro, per adattarsi sia ai nuovi giocatori sia a chi cerca un'esperienza più simulativa.

La modalità Carriera viene ampliata con un paddock 3D che funge da hub per i weekend di gara. Debuttano le conferenze stampa del giovedì, che influenzano obiettivi e rapporti con rivali e team, e un manager personale che gestisce trattative e sviluppo della carriera. Per la prima volta sarà possibile anche reinterpretare la carriera di un pilota reale, partendo dalla Moto3 e riscrivendone il percorso.

La modalità Race Off si espande con la nuova location britannica Canterbury Park e con eventi dedicati alle moto stradali da 1000 cc. Arrivano inoltre carte collezionabili da sbloccare giocando, con oltre 100 illustrazioni, alcune firmate dall'artista Ranka Fujiwara. Sul fronte online sono previsti cross‑play, matchmaking migliorato e griglie fino a 22 giocatori, mentre lo split screen rimane disponibile offline. Non mancano gli editor per personalizzare caschi, numeri e livree.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che MotoGP 26 uscirà il 29 aprile su PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, e PC.