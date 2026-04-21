Il 2026 sarà un anno nero per gli smartphone? Previsioni in netto calo per le spedizioni di display OLED

Il mercato degli smartphone sembra arrivato a una fase di rallentamento dopo anni di crescita sostenuta. Le ultime stime indicano infatti un'inversione di tendenza nelle previsioni per le spedizioni di pannelli AMOLED, sempre più diffusi nei dispositivi di fascia media e alta.

A pesare sono diversi fattori, tra cui, ovviamente, l'aumento dei prezzi delle memorie e un contesto economico globale più incerto. Questi elementi stanno già influenzando le strategie dei produttori, con effetti attesi lungo tutta la filiera.