Samsung Galaxy S26 ribalta il mercato: vendite in ripresa dopo un avvio di 2026 pessimo

I dati di Counterpoint Research

Secondo le rilevazioni di Counterpoint Research, le vendite cumulative di Samsung tra la prima e la tredicesima settimana del 2026 risultano in calo del 6% rispetto allo stesso intervallo del 2025. Il ritardo nel lancio della serie Galaxy S26 ha contribuito a un calo a doppia cifra su base annua nelle settimane precedenti alla presentazione ufficiale.

Il confronto tra le vendite globali di smartphone Samsung nelle prime tredici settimane del 2025 e del 2026

Il punto più basso è stato raggiunto intorno alla decima settimana, immediatamente prima del debutto dei nuovi dispositivi. In quel momento, le vendite settimanali si collocavano ben al di sotto dei livelli registrati l'anno precedente, evidenziando una domanda particolarmente debole.

L'arrivo della serie Galaxy S26, avvenuto tra l'undicesima e la tredicesima settimana, ha però cambiato rapidamente il quadro. I volumi hanno mostrato un recupero significativo, tornando vicino ai livelli del 2025 e, in alcuni casi, superandoli. Questo rimbalzo è avvenuto nonostante un contesto di domanda globale degli smartphone in leggero rallentamento.

Il confronto nelle vendite di smartphone Samsung tra le prime tre settimane dopo l'uscita dei nuovi smartphone

Le prime tre settimane di commercializzazione della nuova gamma hanno registrato risultati migliori rispetto al debutto della serie precedente. Le vendite cumulative risultano superiori del 4 per cento rispetto a quelle dei Galaxy S25 nello stesso periodo del 2025, segnale di un'accoglienza positiva da parte del mercato.

Particolarmente rilevante è la performance nei mercati chiave per i modelli di fascia alta. Negli Stati Uniti e nell'Europa occidentale si è osservata una crescita a doppia cifra, con gli Stati Uniti che registrano un aumento fino al 29 per cento rispetto all'anno precedente. Un risultato significativo, soprattutto considerando l'aumento dei prezzi applicato alla nuova generazione.