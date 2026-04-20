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Ricarica velocemente il tuo DualSense con la base Trust in promozione su Amazon: design place-on e cuscinetti antiscivolo

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo della base di ricarica per DualSense targata Trust.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   20/04/2026
Base di ricarica DualSense

Su Amazon, oggi, è presente una promozione che coinvolge la base di ricarica per DualSense PS5 di Trust: l'offerta prevede uno sconto attivo del 20% per un costo finale d'acquisto di 19,99€. Puoi acquistarla direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui sotto: La base di ricarica per il controller DualSense è un accessorio pensato per rendere più semplice, veloce e ordinata la gestione dei gamepad della PlayStation 5. Progettata specificamente per i controller ufficiali DualSense, consente una ricarica rapida completa in meno di 3 ore.

Ulteriori dettagli

Uno dei principali vantaggi è la sua facilità d'uso. Il sistema "place-on" permette di avviare la ricarica semplicemente appoggiando il controller sulla base, senza bisogno di collegare cavi. Questo rende il processo immediato e intuitivo, ideale per chi vuole mantenere la propria postazione sempre organizzata.

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Dal punto di vista estetico, la base integra un'illuminazione LED multicolore che segnala lo stato di carica del controller, aggiungendo un tocco moderno e tecnologico alla postazione di gioco. Non si tratta solo di un accessorio funzionale, ma anche di un elemento di design.

La stabilità è garantita da una base antiscivolo che mantiene il supporto fermo su qualsiasi superficie, evitando spostamenti accidentali. Inoltre, la connessione USB-C-C da 1 metro inclusa permette di collegare facilmente la base alla PS5 o a un adattatore a parete.

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