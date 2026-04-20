Ricarica velocemente il tuo DualSense con la base Trust in promozione su Amazon: design place-on e cuscinetti antiscivolo

Su Amazon, oggi, è presente una promozione che coinvolge la base di ricarica per DualSense PS5 di Trust: l'offerta prevede uno sconto attivo del 20% per un costo finale d'acquisto di 19,99€. Puoi acquistarla direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui sotto: La base di ricarica per il controller DualSense è un accessorio pensato per rendere più semplice, veloce e ordinata la gestione dei gamepad della PlayStation 5. Progettata specificamente per i controller ufficiali DualSense, consente una ricarica rapida completa in meno di 3 ore.