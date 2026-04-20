Ricarica velocemente il tuo DualSense con la base Trust in promozione su Amazon: design place-on e cuscinetti antiscivolo

Su Amazon, oggi, è presente una promozione che coinvolge la base di ricarica per DualSense PS5 di Trust: l'offerta prevede uno sconto attivo del 20% per un costo finale d'acquisto di 19,99€. Puoi acquistarla direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui sotto: La base di ricarica per il controller DualSense è un accessorio pensato per rendere più semplice, veloce e ordinata la gestione dei gamepad della PlayStation 5. Progettata specificamente per i controller ufficiali DualSense, consente una ricarica rapida completa in meno di 3 ore.
Ulteriori dettagli
Uno dei principali vantaggi è la sua facilità d'uso. Il sistema "place-on" permette di avviare la ricarica semplicemente appoggiando il controller sulla base, senza bisogno di collegare cavi. Questo rende il processo immediato e intuitivo, ideale per chi vuole mantenere la propria postazione sempre organizzata.
Dal punto di vista estetico, la base integra un'illuminazione LED multicolore che segnala lo stato di carica del controller, aggiungendo un tocco moderno e tecnologico alla postazione di gioco. Non si tratta solo di un accessorio funzionale, ma anche di un elemento di design.
La stabilità è garantita da una base antiscivolo che mantiene il supporto fermo su qualsiasi superficie, evitando spostamenti accidentali. Inoltre, la connessione USB-C-C da 1 metro inclusa permette di collegare facilmente la base alla PS5 o a un adattatore a parete.