Samsung vuole adottare le batterie al silicio-carbonio per la serie Galaxy S27: si va verso una maggiore capacità e longevità

Per colmare questo gap, gli ingegneri coreani stanno attualmente riprogettando gli strati separatori, l'architettura di impilamento delle celle e il firmware di gestione della batteria (BMS). L'obiettivo è rendere la tecnologia pronta per il mercato di massa , garantendo una durata nel tempo pari o superiore alle batterie attuali.

Fino ad oggi, il principale ostacolo è stato la longevità . Sebbene il silicio offra una capacità enorme, tende a degradarsi più velocemente durante i cicli di carica e scarica. Test condotti da Samsung SDI alla fine del 2025 su prototipi dual-cell da 20.000 mAh avevano mostrato cedimenti a 960 cicli , contro un obiettivo interno di 1.500 cicli.

Samsung, per la serie Galaxy S27, prenderà "spunto" dai competitor cinesi?

Samsung ha osservato con attenzione i competitor cinesi, che hanno già iniziato a implementare soluzioni simili per raggiungere capacità vicine ai 10.000 mAh, ma ha scelto di attendere che la tecnologia fosse realmente matura. Con lo sviluppo di celle test da 12.000 e 18.000 mAh, l'azienda sta esplorando il perfetto equilibrio tra ingombro e autonomia.

Se le promesse verranno mantenute, il Galaxy S27 non sarà solo un aggiornamento hardware incrementale, ma il dispositivo che porrà fine all'era dell'ansia da batteria su questi dispositivi, portando finalmente sul mercato consumer un'efficienza energetica di ordini di grandezza superiore a quella dell'ultimo decennio.