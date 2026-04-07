La linea Galaxy S27 si amplia con un modello Pro: avrà il Privacy Display ma niente S Pen

Sebbene non sia ancora confermato, la serie Galaxy S27 potrebbe accogliere anche un modello Pro , che si collocherebbe tra le versioni Ultra e Plus. Per ora si tratta di indiscrezioni da prendere con le pinze ma, a quanto pare, questo modello sarà dotato del Privacy Display introdotto sul Galaxy S26 Ultra. Vediamo tutti i dettagli.

Le possibili caratteristiche dello smartphone

Le informazioni sono state riportate da ETNews. Come vi abbiamo anticipato, Samsung dovrebbe introdurre il modello Galaxy S27 Pro, che si posizionerebbe tra le varianti Ultra e Plus. Sappiamo innanzitutto che non supporterà la S Pen, ma sarà dotato del Privacy Display attualmente disponibile solo sull'S26 Ultra. Per chi non lo sapesse, si tratta di una tecnologia che limita l'angolo di visione del proprio telefono, in modo che il contenuto sia visibile solo a chi guarda frontalmente lo schermo. In sintesi, è uno strumento pensato per la privacy degli utenti, soprattutto quando ci si trova in contesti affollati.

Ovviamente anche l'S27 Ultra ne sarà dotato, ma le informazioni in merito sono ancora molto scarse. Anche le specifiche tecniche della variante Pro sono sconosciute; lo schermo potrebbe essere più piccolo rispetto al modello Ultra, ma il comparto fotografico potrebbe avere una configurazione di fascia alta, presumibilmente con una fotocamera principale da 200 MP, simile all'S27 Ultra.

Un Galaxy S26 Ultra

Lo spazio generalmente utilizzato per la S Pen potrebbe essere sfruttato per migliorare l'hardware della fotocamera o per avere una batteria più capiente.