Frostpunk 2 svela l'espansione Breach of Trust con trailer e data di uscita

11 bit studios ha annunciato Breach of Trust, la prossima espansione di Frostpunk 2. Sarà disponibile per tutte le versioni del gioco a partire dal prossimo 23 giugno.
L'annuncio è stato accompagnato da un trailer, che offre un piccolo assaggio dei contenuti in arrivo. Come se il freddo glaciale non fosse già di per sé un grosso problema, ora i giocatori a quanto pare dovranno fare dei conti anche con delle violente eruzioni vulcaniche.
Benvenuti a New Edinburgh
Stando ai primi dettagli, Breach of Truth introdurrà un nuovo arco narrativo ambientato a New Edinburgh che racconterà la storia di questa città, creata vicino a un vulcano, destabilizzato dal continuo uso sconsiderato dell'energia geotermica per alimentare il proprio Generatore, mettendo in grande pericolo la popolazione.
Come nuovo sindaco sarà compito nostro mantenere sotto controllo la situazione ed evitare il peggio, ma dovremo fare i conti con il "Vote of Trust", una sorta di check periodico della nostra approvazione da parte dei cittadini.
Non è l'unica novità annunciata oggi da 11 bit studios, che ha svelato anche l'arrivo del primo capitolo del 2018 su Nintendo Switch.