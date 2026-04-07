Frostpunk annunciato per Nintendo Switch

L'annuncio è arrivato in coda al video The Future of the Frost, un contenuto celebrativo in cui gli sviluppatori ripercorrono la storia del franchise e anticipano ciò che arriverà nei prossimi mesi. Tra le novità citate figurano la nuova espansione Breach of Trust di Frostpunk 2 e, appunto, la conversione per Switch del primo capitolo.

11 bit studios porterà l'originale Frostpunk del 2018 su Nintendo Switch . Al momento, però, i dettagli sono ancora limitati: non è stata comunicata una data di uscita né una finestra di lancio indicativa, e lo studio si è limitato a confermare l'esistenza del progetto.

"Presto" potremo giocare a Frostpunk anche su Nintendo Switch

"Amo Frostpunk perché ti porti sempre dietro tutte le decisioni difficili che prendi e tutto il senso di colpa", ha dichiarato il lead designer Jakub Stokalski nel video. "Presto potrai farlo in senso quasi letterale, perché Frostpunk sta arrivando su Nintendo Switch. Esatto: tutto il gameplay coinvolgente e la tensione morale che lo hanno reso un classico moderno saranno finalmente disponibili anche in mobilità. Come lead designer del Frostpunk originale e co‑director del sequel, poter portare questo gioco a così tante persone è un sogno che si avvera. È la perfetta conclusione di un lungo percorso."

Pubblicato nel 2018 su PC e successivamente arrivato su PS4, Xbox e infine su iOS e Android nel 2024, Frostpunk è un city builder gestionale in cui il giocatore deve guidare una città nel mezzo di un'apocalittica era glaciale che ha decimato la popolazione mondiale.

Nei panni della massima autorità, bisogna costruire quartieri, soddisfare le esigenze dei cittadini e prendere decisioni morali spesso dolorose, capaci di determinare la sopravvivenza della comunità o, nei casi peggiori, di condurla verso rivolte e catastrofi. Ricordiamo che al momento è in sviluppo anche Frostpunk 1886, un remake completo del primo capitolo della serie post-apocalittica.