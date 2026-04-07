È morto Yoshihisa Kishimoto, il creatore delle serie Double Dragon e Kunio-kun

Yoshihisa Kishimoto , l'autore delle serie Kunio-kun e Double Dragon , è morto all'età di 64 anni . La notizia è stata confermata dal figlio attraverso un messaggio pubblicato sui social network: "Sono il figlio di Yoshihisa Kishimoto, il director di Kunio-kun. Con questo messaggio desidero informarvi che mio padre è venuto a mancare il 2 aprile 2026. Non esitate a contattarmi in qualsiasi momento per ulteriori dettagli. Sono profondamente grato per tutte le informazioni condivise con i fan di Kunio-kun nel corso degli anni. Grazie per il vostro continuo supporto".

Un legame duraturo

La carriera di Kishimoto è stata lunga e costellata di successi. Esordì presso Data East lavorando a titoli arcade come Cobra Command e Road Blaster, per poi spostarsi in Technōs Japan dove si è dedicato a far evolvere il genere per cui è diventato noto, quello dei picchiaduro a scorrimento, con Renegade e, soprattutto, Double Dragon.

La copertina di Double Dragon

Nonostante i titoli che lo hanno reso famoso, Kishimoto era uno sviluppatore eclettico dal portfolio davvero vario, dove figurano titoli come Super Bowling, Sugoro Quest: The Quest of Dice Heros, Chō Aniki: Kyūkyoku Muteki Ginga Saikyō Otoko e Blockout.

Comunque sia, il suo nome rimane legato soprattutto ai Double Dragon e ai Kunio-Kun, altra serie di picchiaduro a scorrimento, radicatissima nella cultura giapponese.

Negli anni più recenti aveva continuato a lavorare nel settore, ricoprendo il ruolo di director per Double Dragon IV e collaborando come co-director a Stay Cool, Kobayashi-san!: A River City Ransom Story, confermando così il suo legame alle serie che lo avevano reso celebre.