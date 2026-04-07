Crimson Desert per PS5 è in sconto su Amazon al minimo storico: risparmia il 19%

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Una ricca avventura da scoprire

Si tratta di un vasto open world in cui vestirai i panni di Kliff. Potrai esplorare liberamente ogni singola ambientazione e trascorrere ore intere a svolgere diverse attività, che si tratti di cucinare, completare missioni e tanto altro ancora. Il sistema di combattimento è versatile e dinamico e ti permetterà di affrontare scontri brutali con spade, lance o archi.

Nel complesso, anche la progressione è ottima e l'esperienza è soddisfacente e appassionante. Lo scenario di gioco è vastissimo e splendido da vedere. Tuttavia, le boss fight sono l'aspetto meno riuscito della produzione. Se vuoi saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione con tutti i dettagli in merito.