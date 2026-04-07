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Crimson Desert per PS5 è in sconto su Amazon al minimo storico: risparmia il 19%

Tra le offerte di Amazon troviamo Crimson Desert per PS5 al prezzo minimo storico. Sono disponibili poche copie, quindi ti suggeriamo di approfittarne il prima possibile!

NOTIZIA di Stefania Netti   —   07/04/2026
Crimson Desert PS5
Crimson Desert
Crimson Desert
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Se sei interessato a Crimson Desert, la copia per PS5 è disponibile su Amazon a 56,89 € invece di 69,99 €, permettendoti di risparmiare il 19%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Una ricca avventura da scoprire

Si tratta di un vasto open world in cui vestirai i panni di Kliff. Potrai esplorare liberamente ogni singola ambientazione e trascorrere ore intere a svolgere diverse attività, che si tratti di cucinare, completare missioni e tanto altro ancora. Il sistema di combattimento è versatile e dinamico e ti permetterà di affrontare scontri brutali con spade, lance o archi.

Crimson Desert, i migliori set armatura per Kliff Crimson Desert, i migliori set armatura per Kliff

Nel complesso, anche la progressione è ottima e l'esperienza è soddisfacente e appassionante. Lo scenario di gioco è vastissimo e splendido da vedere. Tuttavia, le boss fight sono l'aspetto meno riuscito della produzione. Se vuoi saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione con tutti i dettagli in merito.

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