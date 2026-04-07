Pillars of Eternity aggiornato con il combattimento a turni: è tutto un altro gioco

L'attesa è ufficialmente terminata: Pillars of Eternity è stato aggiornato con la modalità di combattimento a turni ed è come se fosse un gioco completamente nuovo. Sì, ora potete rivivere il primo storico capitolo della saga in una veste del tutto inedita, combattendo in modo completamente diverso rispetto a prima.

Un aggiornamento enorme

Gli sviluppatori hanno voluto cogliere l'occasione per rivolgere un sentito ringraziamento alla community che ha partecipato attivamente ai test. "Vogliamo assicurarci di far arrivare un messaggio a tutti coloro che hanno giocato e inviato feedback durante la Beta Pubblica per aiutare la Modalità a Turni a dare il meglio di sé: GRAZIE!", ha dichiarato il team.

Consapevoli della mole di questo aggiornamento, gli sviluppatori hanno inoltre rassicurato i fan: sebbene i bug più gravi emersi nella beta siano stati risolti, "continueremo a pubblicare patch per questa funzionalità ancora per un po' di tempo", invitando chiunque riscontri anomalie a contattare il supporto tecnico.

Ma cosa cambia nel concreto? Chi ha apprezzato il sistema a turni in Pillars of Eternity II: Deadfire troverà qualcosa di simile, ma profondamente migliorato. La flessibilità è totale: i giocatori possono optare per la modalità a turni all'inizio di una nuova partita, oppure passare liberamente dal classico Tempo Reale con Pausa (RTwP) ai turni in qualsiasi momento fuori dal combattimento, grazie a una nuova opzione nel menù, a un tasto rapido o a un pulsante sull'interfaccia.

Il vero cuore dell'aggiornamento riguarda le dinamiche degli scontri, che si discostano da quanto visto in Deadfire. Il concetto di "un turno per round" è stato superato. Ora le azioni sono dettate dall'Iniziativa (basata sui Tempi di Recupero del tempo reale): i personaggi più agili, con armature leggere o potenziamenti alla velocità, potranno agire più volte all'interno di un singolo round. Al contrario, i combattenti più lenti e appesantiti rischieranno di agire meno, se non addirittura di saltare del tutto il round.

Per compensare questo nuovo ritmo e premiare le decisioni tattiche, gli sviluppatori hanno incrementato significativamente la "letalità" degli attacchi: ora i danni inflitti da qualsiasi fonte in modalità a turni sono aumentati del 35%. A questo si aggiunge un potenziamento della statistica Intelletto, che ora incide sulla durata degli effetti del 10% per ogni punto investito (il doppio rispetto a prima).

La tattica si fa ancora più raffinata grazie alla rielaborazione delle "Azioni Gratuite". Cambiare set di armi, bere una pozione o attivare un'abilità ora non consuma il turno, ma richiede pianificazione: si può compiere ciascuna di queste azioni solo una volta per turno, impedendo, ad esempio, di bere due pozioni di fila.

Anche altre meccaniche chiave sono state adattate: l'avanzamento delle Phrases ora si basa sull'iniziativa trascorsa dall'ultimo turno e non più su uno schema fisso. Infine, mandare a segno un'Interruzione diventa una tecnica letale per ritardare i nemici, poiché i valori di interruzione si sommano all'iniziativa della vittima, posticipandone di fatto l'azione successiva o cancellandone l'incantesimo in corso.