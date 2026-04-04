Crimson Desert, i migliori set armatura per Kliff

Crimson Desert è un gioco vastissimo, e anche l'arsenale a disposizione del giocatore offre un'infinità di pezzi d'equipaggiamento tra cui scegliere. Che siate nelle fasi iniziali o già ben addentrati nell'avventura, qui trovate una selezione di quelli che riteniamo essere alcuni dei migliori set armatura disponibili al momento per Kliff, il protagonista.
In generale, molte delle armature più valide si ottengono raccogliendo i singoli pezzi esplorando grotte, rovine e aree nascoste. Prima di mettervi in cerca, vi consigliamo di sbloccare abilità come Pugnalata per la spada, necessaria per superare le cascate, e Palmo potente, utile per accedere a zone segrete. Considerate inoltre che, vista la mole del gioco, in futuro potremmo scoprire set ancora migliori rispetto a quelli elencati qui sotto, che provvederemo ad aggiungere all'articolo.
Un set ottimo per iniziare: Armatura a piastre di Canta
Se siete nelle primissime ore di gioco e cercate una protezione solida ed efficace, senza troppe pretese, l'Armatura a piastre di Canta è la scelta ideale. Potete acquistarla dal mercante Rhett, nella città di Henrnand, subito dopo aver sconfitto il primo boss della storia principale.
Potrebbe essere necessario aumentare al massimo la fiducia del mercante per acquistare tutti i pezzi, ma ne vale la pena: il set offre un buon equilibrio tra statistiche offensive e difensive, perfetto per affrontare con scioltezza le prime decine di ore, in attesa di ottenere equipaggiamenti più potenti... e anche più accattivanti dal punto di vista estetico.
Set Armatura del Regno Caduto
Non dovrete attendere decine di ore per mettere le mani su un'armatura migliore, anche se da questo punto in poi servirà un po' di impegno per recuperare ogni pezzo. Il set del Regno Caduto è un ottimo mix di statistiche e bonus passivi, e può essere ottenuto già durante l'esplorazione di Hernand, la prima regione di Crimson Desert.
Questo set offre una moderata resistenza al fulmine, un bonus al recupero della stamina, un incremento all'argento ottenuto e una leggera rigenerazione passiva della salute. In più, con l'elmo in pelle e le corna di cervo, difficilmente passerete inosservati.
Ecco come trovare tutti i pezzi:
- Stivali: si trovano dietro una cascata nel punto indicato sulla mappa. Usate la Pugnalata per superare la pressione dell'acqua e accedere a una piccola grotta con un forziere.
- Mantello: si trova nelle Rovine del castello di Morghiaccio. Nella parte posteriore delle rovine c'è una nicchia in cui potete entrare accovacciati. Distruggete la tavola di legno che blocca il passaggio usando Palmo potente per raggiungere il forziere con il mantello. Accanto troverete anche lo Spadino del regno decaduto, utile ma non equipaggiabile per Kliff.
- Elmo di pelle: raggiungete il Sanctum della Benedizione indicato sulla mappa e seguite le lanterne bianche fino a un apparente vicolo cieco. In realtà c'è un passaggio nascosto dietro un muro, che si rivelerà accendendo la lanterna nelle vicinanze.
- Armatura: si trova nella Grotta del cuore di ghiaccio, situata subito dietro la cascata indicata sulla mappa.
- Guanti: raggiungete la cascata nella zona più elevata dell'area segnalata e, come al solito, usate la Pugnalata per attraversarla e aprire il forziere con i guanti.
Set del Gelo Maledetto
Il Set del Gelo Maledetto è perfetto per chi cerca un look oscuro e minaccioso, oltre a essere un'armatura eccellente che può accompagnarvi tranquillamente fino ai titoli di coda. È anche relativamente semplice da ottenere: tutti i pezzi si trovano nella parte nord di Demeniss. Qui sotto trovate una mappa e le indicazioni per recuperarli.
Oltre a buone statistiche di attacco e difesa, questo set offre un'elevata resistenza al ghiaccio, fondamentale per esplorare le regioni settentrionali. Include inoltre un bonus del 10% all'esperienza ottenuta, una leggera rigenerazione della salute e l'immunità all'acufene.
Ecco come trovarlo:
- Armatura: presso la Grotta Pietrabruma, superate la cascata usando Pugnalata e il Palmo Potente per entrare nella grotta con lo scrigno.
- Stivali: anche qui trovate una cascata; superatela con Pugnalata per raggiungere la grotta nascosta con lo scrigno.
- Guanti: come per i pezzi precedenti, superate la cascata con Pugnalata per accedere alla grotta con la cassa.
- Elmo: raggiungete le rovine Rocce Sussurranti, bruciate il groviglio di piante con Bagliore Riflesso e accedete alla stanza con la cassa.
- Mantello: raggiungete il Sanctum dell'Espiazione. In quest'area troverete un passaggio bloccato da dei rami secchi, che potrete incenerire con l'abilità Bagliore Riflesso. Accovacciatevi e proseguite nel passaggio per trovare il mantello in un forziere.
Set armatura a piastre della Fiamma Ardente
Il set armatura a piastre della Fiamma Ardente è praticamente l'opposto del precedente, anche da l punto di vista estetico: un'armatura scintillante, impreziosita da un vistoso mantello rosso, pensata per garantire un'ottima resistenza al fuoco.
In particolare, i guanti sono molto utili anche da soli, poiché attivano l'abilità Bomba vulcanica incandescente quando l'arma possiede un potenziamento elementale di tipo fuoco. Tutti i pezzi del set possono essere trovati nell'area di Demenis e a est di Hernand.
Ecco come ottenere l'intero set:
- Mantello: si trova nella Grotta dell'Anello del Crepuscolo. Dopo aver sconfitto l'Errante delle tombe, accendete il braciere per aprire la stanza con il Bastone degli stregoni. Usate quella nicchia come riferimento, arrampicatevi sul muro fino all'angolo in alto a destra e, restando appesi, usate Palmo potente per far ruotare la parete e accedere al passaggio nascosto con il forziere.
- Guanti: sempre nella Grotta dell'Anello del Crepuscolo, alla sinistra, prima dlela stanza del mini‑boss, troverete una cascata. Attraversatela usando Pugnalata per raggiungere il forziere con i guanti.
- Stivali: nella zona indicata sulla mappa è presente un'altra cascata da superare con Pugnalata. Oltrepassatela per trovare il forziere con gli stivali.
- Elmo: presso la fattoria segnalata sulla mappa, cercate l'edificio in mattoni con il tetto blu. Salite la scala a pioli della stalla a destra e saltate verso il balconcino. All'interno troverete lo scrigno con l'elmo.
- Armatura: al centro della stazione di scambio dorata troverete una porta di legno tra due scale. Accucciatevi e spingete in avanti: è una porta girevole verticale. Oltrepassatela per raggiungere lo scrigno con l'armatura.