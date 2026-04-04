Crimson Desert, i migliori set armatura per Kliff

Crimson Desert è un gioco vastissimo, e anche l'arsenale a disposizione del giocatore offre un'infinità di pezzi d'equipaggiamento tra cui scegliere. Che siate nelle fasi iniziali o già ben addentrati nell'avventura, qui trovate una selezione di quelli che riteniamo essere alcuni dei migliori set armatura disponibili al momento per Kliff, il protagonista. In generale, molte delle armature più valide si ottengono raccogliendo i singoli pezzi esplorando grotte, rovine e aree nascoste. Prima di mettervi in cerca, vi consigliamo di sbloccare abilità come Pugnalata per la spada, necessaria per superare le cascate, e Palmo potente, utile per accedere a zone segrete. Considerate inoltre che, vista la mole del gioco, in futuro potremmo scoprire set ancora migliori rispetto a quelli elencati qui sotto, che provvederemo ad aggiungere all'articolo.

Un set ottimo per iniziare: Armatura a piastre di Canta Se siete nelle primissime ore di gioco e cercate una protezione solida ed efficace, senza troppe pretese, l'Armatura a piastre di Canta è la scelta ideale. Potete acquistarla dal mercante Rhett, nella città di Henrnand, subito dopo aver sconfitto il primo boss della storia principale. Il set armature a piastre di Canta Potrebbe essere necessario aumentare al massimo la fiducia del mercante per acquistare tutti i pezzi, ma ne vale la pena: il set offre un buon equilibrio tra statistiche offensive e difensive, perfetto per affrontare con scioltezza le prime decine di ore, in attesa di ottenere equipaggiamenti più potenti... e anche più accattivanti dal punto di vista estetico.

Set Armatura del Regno Caduto Non dovrete attendere decine di ore per mettere le mani su un'armatura migliore, anche se da questo punto in poi servirà un po' di impegno per recuperare ogni pezzo. Il set del Regno Caduto è un ottimo mix di statistiche e bonus passivi, e può essere ottenuto già durante l'esplorazione di Hernand, la prima regione di Crimson Desert. Set del Regno Caduto Crimson Desert: come rubare, borseggiare e altri crimini Questo set offre una moderata resistenza al fulmine, un bonus al recupero della stamina, un incremento all'argento ottenuto e una leggera rigenerazione passiva della salute. In più, con l'elmo in pelle e le corna di cervo, difficilmente passerete inosservati. Ecco come trovare tutti i pezzi: Stivali: si trovano dietro una cascata nel punto indicato sulla mappa. Usate la Pugnalata per superare la pressione dell'acqua e accedere a una piccola grotta con un forziere. Mantello: si trova nelle Rovine del castello di Morghiaccio. Nella parte posteriore delle rovine c'è una nicchia in cui potete entrare accovacciati. Distruggete la tavola di legno che blocca il passaggio usando Palmo potente per raggiungere il forziere con il mantello. Accanto troverete anche lo Spadino del regno decaduto, utile ma non equipaggiabile per Kliff. Elmo di pelle: raggiungete il Sanctum della Benedizione indicato sulla mappa e seguite le lanterne bianche fino a un apparente vicolo cieco. In realtà c'è un passaggio nascosto dietro un muro, che si rivelerà accendendo la lanterna nelle vicinanze. Armatura: si trova nella Grotta del cuore di ghiaccio, situata subito dietro la cascata indicata sulla mappa. Guanti: raggiungete la cascata nella zona più elevata dell'area segnalata e, come al solito, usate la Pugnalata per attraversarla e aprire il forziere con i guanti.

Set del Gelo Maledetto Il Set del Gelo Maledetto è perfetto per chi cerca un look oscuro e minaccioso, oltre a essere un'armatura eccellente che può accompagnarvi tranquillamente fino ai titoli di coda. È anche relativamente semplice da ottenere: tutti i pezzi si trovano nella parte nord di Demeniss. Qui sotto trovate una mappa e le indicazioni per recuperarli. Set armatura del Gelo Maledetto Oltre a buone statistiche di attacco e difesa, questo set offre un'elevata resistenza al ghiaccio, fondamentale per esplorare le regioni settentrionali. Include inoltre un bonus del 10% all'esperienza ottenuta, una leggera rigenerazione della salute e l'immunità all'acufene. Ecco come trovarlo: Armatura: presso la Grotta Pietrabruma, superate la cascata usando Pugnalata e il Palmo Potente per entrare nella grotta con lo scrigno. Stivali: anche qui trovate una cascata; superatela con Pugnalata per raggiungere la grotta nascosta con lo scrigno. Guanti: come per i pezzi precedenti, superate la cascata con Pugnalata per accedere alla grotta con la cassa. Elmo: raggiungete le rovine Rocce Sussurranti, bruciate il groviglio di piante con Bagliore Riflesso e accedete alla stanza con la cassa. Mantello: raggiungete il Sanctum dell'Espiazione. In quest'area troverete un passaggio bloccato da dei rami secchi, che potrete incenerire con l'abilità Bagliore Riflesso. Accovacciatevi e proseguite nel passaggio per trovare il mantello in un forziere.