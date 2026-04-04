Snap & Grab arriva su Steam ad aprile, ma cambia editore e passa al formato episodico

Il team di sviluppo No Goblin ha annunciato che il puzzle-adventure a tema rapine Snap & Grab debutterà su Steam il 24 aprile 2026, quindi tra pochissime settimane. L'annuncio ha anche svelato alcune importanti novità: il titolo non sarà più pubblicato da Annapurna Interactive, ma verrà auto-pubblicato dagli stessi sviluppatori. Questo cambio di rotta ha fatto slittare a data da destinarsi le versioni PlayStation e Xbox Series X e S.