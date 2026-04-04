Snap & Grab arriva su Steam ad aprile, ma cambia editore e passa al formato episodico

Il team di sviluppo No Goblin ha annunciato che il puzzle-adventure a tema rapine Snap & Grab debutterà su Steam il 24 aprile 2026, quindi tra pochissime settimane. L'annuncio ha anche svelato alcune importanti novità: il titolo non sarà più pubblicato da Annapurna Interactive, ma verrà auto-pubblicato dagli stessi sviluppatori. Questo cambio di rotta ha fatto slittare a data da destinarsi le versioni PlayStation e Xbox Series X e S.
Altre novità
Inoltre, il gioco adotterà un formato episodico. Al lancio sarà disponibile il primo capitolo, intitolato "Episodio 1: The Penthouse", mentre i restanti quattro arriveranno come DLC nel corso del 2026.
Ambientato nella New York del 1987, Snap & Grab ci mette nei panni di Nifty Nevada, la fotografa di moda più celebre al mondo. In realtà la sua vita pubblica è solo un travestimento, perché la sua vera passione è rubare tutto ciò che le capita a tiro.
A metterle i bastoni tra le ruote c'è la detective dell'Interpol Rio Rivers, che le dà la caccia da mesi senza sosta, in attesa di trovare una prova per incastrarla e combattendo contro il fascino dell'abile ladra.
Nei panni di Nifty, i giocatori esploreranno location esotiche scattando foto a tesori, sistemi di sicurezza e punti d'interesse. Questi scatti diventeranno la base per pianificare i colpi da affidare alla banda vera e propria. Il team, che si allargherà di episodio in episodio, include figure bizzarre che vanno da un colosso di nome Brick Hammer a una vecchietta armata di chiave inglese, fino a un elegante gatto ladro. Il tutto servirà ad arredare l'appartamento di lusso di Nifty.
Come detto, al lancio sarà disponibile soltanto il primo atto. Gli altri saranno aggiunti seguendo un calendario già pianificato:
- 24 Aprile - Episodio 1: The Penthouse: L'inizio dell'avventura.
- Giugno 2026 - Episodio 2: Artquarium: Una rapina in mare aperto nel primo museo d'arte e acquario del mondo, con l'obiettivo di rubare una rara perla di vongola di 40 anni.
- 2026 - Episodio 3: Fashion Train: Un viaggio in Giappone a bordo di un esclusivo treno a tema felino, tra sfilate di modelle e vagoni carichi di merci preziose.
- 2026 - Episodio 4: Mayan Future Expo: Una trasferta nelle giungle del Guatemala per infiltrarsi in una fiera tecnologica mondiale presidiata da robot di ogni dimensione.
- 2026 - Episodio 5: Ice Hotel: Il gran finale. Un colpo irripetibile all'interno di un hotel di ghiaccio sorto per una sola notte sulla cima della Grande Piramide di Giza, dove la detective Rio cercherà di chiudere il caso del secolo una volta per tutte.