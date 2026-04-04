Morbid Metal ha un nuovo trailer per festeggiare l'arrivo in Accesso Anticipato

Il roguelike d'azione hack-and-slash Morbid Metal si prepara a debuttare in Accesso Anticipato su PC tramite Steam l'8 aprile , come annunciato da Ubisoft insieme allo sviluppatore Screen Juice . Il prezzo di lancio sarà davvero basso, visto che si parla di 17,99 euro, con uno sconto lancio che lo porterà a 13,49 euro per un periodo di tempo limitato e ora abbiamo anche un trailer che ci mostra la versione di lancio del gioco.

Veloce e dinamico

Il titolo si presenta come un'esperienza frenetica e dinamica, in cui i giocatori possono trasformarsi in tempo reale in diversi personaggi, concatenare combo spettacolari e affrontare ondate di nemici robotici e boss particolarmente aggressivi. In altre parole, un "hack-and-slash roguelite veloce" che punta su ritmo serrato e varietà nel combattimento, come visibile anche dal nuovo trailer.

Al debutto in Accesso Anticipato, il gioco offrirà i seguenti contenuti: tre personaggi giocabili, i primi boss, una decina di tipologie di nemici e tre biomi distinti con modificatori dinamici, per rendere diversa ogni partita. Proprio i modificatori rappresentano uno degli elementi chiave dell'esperienza, con oltre 60 "routine", ovvero potenziamenti temporanei, affiancate da sistemi come i "Protocolli", che definiscono gli attacchi dei personaggi, e i "Corpora", effetti che influenzano l'andamento della partita.

Parlando di progressione, Morbid Metal introduce dei sistemi avanzati che permettono di personalizzare e affinare lo stile di gioco nel tempo. I Protocolli sbloccabili influiscono sul combattimento, mentre le sinergie tra i vari effetti consentono di costruire configurazioni sempre più efficaci. Completa il quadro il "Void Nexus", una sorta di albero delle abilità che garantisce potenziamenti permanenti, insieme a un codex dedicato alla mitologia del gioco.

Ulteriori dettagli saranno forniti il 17 aprile, quando verrà presentata la roadmap completa dell'Accesso Anticipato durante il "Find Your Next Game Showcase".

Infine, il gioco sarà inizialmente disponibile in diverse lingue, tra cui inglese, tedesco, spagnolo, giapponese, cinese semplificato e portoghese brasiliano, mentre gli sviluppatori hanno assicurato che stanno valutando l'aggiunta di ulteriori localizzazioni nel corso dell'Accesso Anticipato.