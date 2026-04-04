Crimson Desert è stato aggiornato alla versione 1.02.00, che permette di tornare ai vecchi controlli

Lo studio di sviluppo, nonché editore Pearl Abyss ha pubblicato la patch 1.02.00 del gioco di ruolo d'azione Crimson Desert, che introduce una serie di miglioramenti sia per l'esperienza di gioco, sia tecnici. In particolare, viene segnalato che ora si possono tornare a utilizzare i controlli originali, nel caso di profonda nostalgia. L'aggiornamento è già disponibile su Steam per PC e Mac.
Dettagli sulle novità
Sul fronte dei contenuti, la novità principale riguarda l'espansione del Deposito Privato: in base ai progressi dell'accampamento dei Manti Grigi, la capacità può ora crescere significativamente, passando dai 240 slot iniziali fino a un massimo di 1000. Il sistema è strutturato in cinque fasi, che incrementano gradualmente lo spazio disponibile, con un aumento finale particolarmente consistente.
Sempre parlando di contenuti, è stato aggiunto un nuovo nodo dell'Abisso a Pailune e sono state apportate modifiche grafiche ad alcuni nemici con meccaniche speciali, oltre all'introduzione di un nuovo set di armature e di un elmo dedicato ai gatti.
Per quanto riguarda la giocabilità, come detto è stata introdotta un'opzione per i controlli di movimento, pensata per chi preferisce lo schema classico. I giocatori possono ora scegliere tra impostazioni predefinite e classiche, con differenze nel modo in cui si accelera e si consuma la stamina, soprattutto durante l'uso delle cavalcature. La reattività generale è stata affinata, con interventi su salto, volo e utilizzo delle abilità, mentre l'interazione con i nodi dell'Abisso è stata resa più fluida, consentendone l'attivazione anche con il personaggio in movimento.
Numerose le correzioni di bug, molte delle quali riguardano missioni e progressione: sono stati risolti blocchi che impedivano il completamento di alcune quest, problemi legati alla scomparsa di oggetti chiave e anomalie nei comportamenti dei personaggi non giocanti. Anche il sistema di combattimento ha beneficiato di fix mirati, tra cui errori nelle abilità, nella parata e nel comportamento dei boss.
Sul piano dell'interfaccia, l'aggiornamento introduce diverse migliorie per rendere i menu più intuitivi: notifiche più chiare, gestione semplificata degli oggetti, separazione dei menu di salvataggio e caricamento, oltre a una migliore visibilità degli elementi a schermo. Risolti inoltre problemi di input, cursore e interazioni non funzionanti.
Dal punto di vista grafico, spicca l'aggiunta dell'opzione "Visibilità Copricapo", che consente ai giocatori di decidere quando mostrare o nascondere l'elmo (sempre, solo in combattimento, mai o solo fuori dalle cutscene). Sono stati inoltre migliorati l'upscaling e la generazione dei frame tramite FSR, insieme a ottimizzazioni per DLSS e ray tracing su PC, con benefici sia in termini di qualità visiva sia di prestazioni.
Infine, la patch interviene su stabilità e prestazioni generali, con la risoluzione di crash e rallentamenti su tutte le piattaforme, e include miglioramenti alla localizzazione, all'audio e ad altri aspetti minori del gioco. Insomma, ora potete continuare a guardare gli altri che lavorano, ma con un gioco più rifinito.