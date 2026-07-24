Crimson Desert ha ricevuto un altro aggiornamento: ecco le novità della patch 1.15

Dopo tante aggiunte e arricchimenti alla base principale di Crimson Desert, ora evidentemente c'è da concentrarsi sul mantenimento generale del gioco in attesa delle vere e proprie espansioni, all'interno del programma di aggiornamenti previsti fino a settembre .

Il supporto per Crimson Desert non si ferma veramente mai e continua a ritmo spedito, raggiungendo in queste ore la patch 1.15 , che porta con sé diversi altri miglioramenti , con un update che pare incentrato soprattutto all'aggiustamento di inconvenienti tecnici.

Le novità e i cambiamenti

Come sostiene chiaramente Pearl Abyss, "con questa patch sono state applicate diverse correzioni di bug e miglioramenti della stabilità", dunque non c'è da aspettarsi grosse novità sul fronte dei contenuti, che sono già stati ampiamente espansi con gli update precedenti.

La patch è in distribuzione dalle ore scorse su tutte le piattaforme e dovrebbe essere già disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S, forse con un lieve ritardo su Mac attraverso Mac App Store.

Potete trovare l'elenco completo delle caratteristiche di questa patch a questo indirizzo, ma sostanzialmente questi sono gli aggiornamenti principali:

Risolto un problema per cui, durante il combattimento con alcuni capi, uno diventava invisibile

Risolto un problema per cui, in determinate situazioni, le colture non crescevano

Risolto un problema per cui, in determinate situazioni, non era possibile raccogliere le colture completamente cresciute

Per quanto riguarda Oongka e Damiane, è stato risolto un problema per cui lo stato di blocco dell'equipaggiamento in uso non veniva salvato

Risolto un problema durante la missione "Barattoli di miele sparso", per cui non era possibile attaccare se ci si spostava verso il villaggio in sella all'orso bersaglio della missione

La posizione dell'oggetto "Mazza dell'ambizione" è stata regolata per renderne più agevole l'ottenimento

Risolto un problema per cui, catturando un pesce nella trappola per pesci mentre si trasportava un pesce grande sulla schiena, il pesce grande trasportato scompariva

Altri aggiustamenti riguardano poi i comandi, il combattimento, la grafica e la localizzazione.