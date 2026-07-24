Xenoblade Chronicles 2 mostra i miglioramenti su Nintendo Switch 2 nel trailer panoramico

Anche Xenoblade Chronicles 2 avrà una sua specifica versione per Nintendo Switch 2, destinata ad apportare vari miglioramenti all'originale, e una visione d'insieme di questi si può ottenere dal nuovo trailer panoramico pubblicato in queste ore da Nintendo e Monolith Soft.

Il team prosegue con la riproposizione della celebre serie di giochi di ruolo in stile nipponico attraverso questa revisione generale del secondo capitolo, in arrivo a breve su Nintendo Switch 2 con diverse migliorie tecniche, come vediamo anche nel video riportato qui sotto.

Xenoblade Chronicles 2 ha la data di uscita fissata per il 30 luglio per quanto riguarda la versione in digitale su Nintendo Switch 2, mentre per quella fisica ci sarà da attendere fino al primo ottobre, con una pausa decisamente lunga tra una e l'altra.