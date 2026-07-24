Xenoblade Chronicles 2 mostra i miglioramenti su Nintendo Switch 2 nel trailer panoramico

Anche Xenoblade Chronicles 2 avrà una sua specifica versione per Nintendo Switch 2, destinata ad apportare vari miglioramenti all'originale, e una visione d'insieme di questi si può ottenere dal nuovo trailer panoramico pubblicato in queste ore da Nintendo e Monolith Soft.
Il team prosegue con la riproposizione della celebre serie di giochi di ruolo in stile nipponico attraverso questa revisione generale del secondo capitolo, in arrivo a breve su Nintendo Switch 2 con diverse migliorie tecniche, come vediamo anche nel video riportato qui sotto.
Xenoblade Chronicles 2 ha la data di uscita fissata per il 30 luglio per quanto riguarda la versione in digitale su Nintendo Switch 2, mentre per quella fisica ci sarà da attendere fino al primo ottobre, con una pausa decisamente lunga tra una e l'altra.
I miglioramenti della versione Nintendo Switch 2
La storia rimane la stessa dell'originale, e vede Rex e Pyra prendere parte a una grande avventura nel tentativo di salvare un antico mondo che riposa sulle spalle di titani da un imminente scontro di forze dalle dimensioni colossali.
La versione Switch 2 propone alcuni miglioramenti tecnici, ma ci sono anche delle variazioni sul fronte del gameplay in questa nuova versione, con aggiunte inedite.
Una delle novità principali, in questo senso, è rappresentata da una nuova Blade rara, collegata a una quest inedita da completare, oltre a nuovi design di equipaggiamenti per Pyra e Mythra.
Oltre a questo, la versione Switch 2 porta il gioco alla risoluzione 4K in modalità TV e 1080p in versione portatile, a 60 frame al secondo in base a quanto riferito da Monolith.
Inoltre, una variazione applicata al gameplay consente di controllare direttamente le Blade che inviamo nelle missioni mercenarie, attraverso una nuova modalità di azione in battaglia.