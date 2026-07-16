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La patch 1.14.00 di Crimson Desert introduce il Cross-Save e diversi miglioramenti per stabilità e gameplay

L'aggiornamento 1.14.00 di Crimson Desert porta con sé una delle funzionalità più richieste dalla community, il Cross-Save, accompagnata da una serie di correzioni di bug e interventi dedicati alla stabilità generale.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   16/07/2026
Un personaggio femminile di Crimson Desert
Crimson Desert
Crimson Desert
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Pearl Abyss ha pubblicato la patch 1.14.00 di Crimson Desert su tutte le piattaforme su cui è disponibile il gioco: PS5, PC e Xbox Series X e S.

La principale novità della patch è rappresentata dall'introduzione del Cross-Save, funzione disponibile su PlayStation, Xbox, Steam ed Epic Games Store che consente ai giocatori di condividere i progressi tra le diverse piattaforme utilizzando un unico file di salvataggio.

Altre novità

Sul fronte dei contenuti, l'aggiornamento corregge un problema che impediva di completare la missione "La preoccupazione dei nani" e risolve un bug che poteva bloccare il controllo del personaggio nel caso in cui un animale domestico saltasse sul letto mentre il giocatore stava interagendo con esso.

Sono stati inoltre apportati alcuni interventi al sistema di combattimento e alle abilità dei personaggi. In particolare, l'abilità "Passo celeste" di Damiane utilizza ora lo stesso schema di controllo del "Volo in salita" di Oongka, mentre è stato corretto un problema che causava l'interruzione di "Palmo potente: Salto" durante le fasi di caduta libera.

Crimson Desert potrebbe arrivare su Nintendo Switch 2: Pearl Abyss ci sta lavorando Crimson Desert potrebbe arrivare su Nintendo Switch 2: Pearl Abyss ci sta lavorando

La patch include anche diversi miglioramenti alla localizzazione e la correzione di vari errori di traduzione nelle diverse lingue supportate dal gioco.

Tra le altre modifiche figurano la risoluzione di animazioni innaturali durante gli spostamenti ad alta velocità in sella alle cavalcature, la correzione di alcuni problemi legati agli effetti sonori dopo lo scontro con Praevus l'Antico e quelli associati al "Globo di Ator", oltre alla sistemazione di un bug che impediva ai personaggi non giocanti di attraversare i cancelli di legno aperti.

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