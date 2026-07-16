La patch 1.14.00 di Crimson Desert introduce il Cross-Save e diversi miglioramenti per stabilità e gameplay

Pearl Abyss ha pubblicato la patch 1.14.00 di Crimson Desert su tutte le piattaforme su cui è disponibile il gioco: PS5, PC e Xbox Series X e S.

La principale novità della patch è rappresentata dall'introduzione del Cross-Save, funzione disponibile su PlayStation, Xbox, Steam ed Epic Games Store che consente ai giocatori di condividere i progressi tra le diverse piattaforme utilizzando un unico file di salvataggio.