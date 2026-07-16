Steam ha aggiornato il calendario degli eventi della piattaforma

Dopo Next Fest e saldi estivi, Steam ha deciso di pubblicare il calendario aggiornato dei prossimi eventi maggiori della piattaforma, per consentire all'utenza di tenere traccia di tutto quello che abbiamo appena superato e di ciò che ci aspetta nei prossimi mesi, fino alla metà del prossimo anno. Può fare comodo come reminder e per capire come ormai il negozio di Valve sia qualcosa di molto più grosso di un semplice negozio.