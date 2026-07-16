Steam ha aggiornato il calendario degli eventi della piattaforma

Dopo Next Fest e saldi estivi, Steam ha deciso di pubblicare il calendario aggiornato dei prossimi eventi maggiori della piattaforma, per consentire all'utenza di tenere traccia di tutto quello che abbiamo appena superato e di ciò che ci aspetta nei prossimi mesi, fino alla metà del prossimo anno. Può fare comodo come reminder e per capire come ormai il negozio di Valve sia qualcosa di molto più grosso di un semplice negozio.
Il calendario aggiornato
Ma ora bando alle ciance e vediamo il calendario aggiornato, che parte proprio dagli eventi del prossimo anno:
Eventi a tema su Steam per il primo semestre del 2027
- Gennaio 2027
- Festival dei compagni di desktop: 14 - 18 gennaio
- Festival della gestione di negozi: 25 gennaio - 1° febbraio
- Febbraio 2027
- Festival delle pecore: 4 - 8 febbraio
- Festival dei giochi co-op locali: 8 - 15 febbraio
- Next Fest (edizione di febbraio 2027): 22 febbraio - 1° marzo
- Marzo 2027
- Festival dei giochi ritmici: 8 - 15 marzo
- Saldi primaverili di Steam 2027 (saldi stagionali): 18 - 25 marzo
- Festival dei dinosauri contro i robot: 29 marzo - 5 aprile
- Aprile 2027
- Festival delle corse: 12 - 19 aprile
- Festival delle streghe: 22 - 26 aprile
- Festival dei giochi di lotta: 26 aprile - 3 maggio
- Maggio 2027
- Festival dei giochi di strategia in tempo reale: 10 - 17 maggio
- Festival dell'alpinismo: 31 maggio - 3 giugno
- Giugno 2027
- Next Fest (edizione di giugno 2027): 14 - 21 giugno
- Saldi estivi di Steam 2027 (saldi stagionali): 24 giugno - 8 luglio
Eventi rimanenti del 2026
- Luglio 2026
- Festival dei treni: 20 - 27 luglio
- Agosto 2026
- Festival Cyberpunk: 3 - 10 agosto
- Festival dei giochi di birilli e pioli: 17 - 20 agosto
- Festival della creazione di oggetti e sopravvivenza PvE: 31 agosto - 7 settembre
- Settembre 2026
- Festival della programmazione: 10 - 14 settembre
- Festival dei GDR di gruppo: 14 - 21 settembre
- Ottobre 2026
- Saldi autunnali di Steam 2026 (saldi stagionali): 1° - 8 ottobre
- Festival della cucina: 12 - 19 ottobre
- Next Fest (edizione di ottobre 2026): 19 - 26 ottobre
- Festival Steam Scream V: 26 ottobre - 2 novembre
- Novembre 2026
- Festival dei GDR con combattimenti automatici: 16 - 23 novembre
- Black Friday Steam: durante il mese verranno messi in evidenza i giochi in sconto tramite l'hub delle Offerte speciali. Date e dettagli saranno comunicati successivamente.
- Dicembre 2026
- Saldi invernali di Steam 2026 (saldi stagionali): 17 dicembre 2026 - 4 gennaio 2027