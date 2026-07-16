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Steam ha aggiornato il calendario degli eventi della piattaforma

Se volete sapere quando potrete prosciugare la carta di credito, Valve ha pubblicato il calendario aggiornato degli eventi di Steam in arrivo nei prossimi mesi.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   16/07/2026
un passato evento estivo di Steam

Dopo Next Fest e saldi estivi, Steam ha deciso di pubblicare il calendario aggiornato dei prossimi eventi maggiori della piattaforma, per consentire all'utenza di tenere traccia di tutto quello che abbiamo appena superato e di ciò che ci aspetta nei prossimi mesi, fino alla metà del prossimo anno. Può fare comodo come reminder e per capire come ormai il negozio di Valve sia qualcosa di molto più grosso di un semplice negozio.

Il calendario aggiornato

Ma ora bando alle ciance e vediamo il calendario aggiornato, che parte proprio dagli eventi del prossimo anno:

Steam è anche nuovo hardware
Steam è anche nuovo hardware

Eventi a tema su Steam per il primo semestre del 2027

  • Gennaio 2027
    • Festival dei compagni di desktop: 14 - 18 gennaio
    • Festival della gestione di negozi: 25 gennaio - 1° febbraio
  • Febbraio 2027
    • Festival delle pecore: 4 - 8 febbraio
    • Festival dei giochi co-op locali: 8 - 15 febbraio
    • Next Fest (edizione di febbraio 2027): 22 febbraio - 1° marzo
  • Marzo 2027
    • Festival dei giochi ritmici: 8 - 15 marzo
    • Saldi primaverili di Steam 2027 (saldi stagionali): 18 - 25 marzo
    • Festival dei dinosauri contro i robot: 29 marzo - 5 aprile
  • Aprile 2027
    • Festival delle corse: 12 - 19 aprile
    • Festival delle streghe: 22 - 26 aprile
    • Festival dei giochi di lotta: 26 aprile - 3 maggio
  • Maggio 2027
    • Festival dei giochi di strategia in tempo reale: 10 - 17 maggio
    • Festival dell'alpinismo: 31 maggio - 3 giugno
  • Giugno 2027
    • Next Fest (edizione di giugno 2027): 14 - 21 giugno
    • Saldi estivi di Steam 2027 (saldi stagionali): 24 giugno - 8 luglio
Allarme batterie Steam Deck LCD rientrato: Valve e iFixit annunciano il nuovo accordo Allarme batterie Steam Deck LCD rientrato: Valve e iFixit annunciano il nuovo accordo

Eventi rimanenti del 2026

  • Luglio 2026
    • Festival dei treni: 20 - 27 luglio
  • Agosto 2026
    • Festival Cyberpunk: 3 - 10 agosto
    • Festival dei giochi di birilli e pioli: 17 - 20 agosto
    • Festival della creazione di oggetti e sopravvivenza PvE: 31 agosto - 7 settembre
  • Settembre 2026
    • Festival della programmazione: 10 - 14 settembre
    • Festival dei GDR di gruppo: 14 - 21 settembre
  • Ottobre 2026
    • Saldi autunnali di Steam 2026 (saldi stagionali): 1° - 8 ottobre
    • Festival della cucina: 12 - 19 ottobre
    • Next Fest (edizione di ottobre 2026): 19 - 26 ottobre
    • Festival Steam Scream V: 26 ottobre - 2 novembre
  • Novembre 2026
    • Festival dei GDR con combattimenti automatici: 16 - 23 novembre
    • Black Friday Steam: durante il mese verranno messi in evidenza i giochi in sconto tramite l'hub delle Offerte speciali. Date e dettagli saranno comunicati successivamente.
  • Dicembre 2026
    • Saldi invernali di Steam 2026 (saldi stagionali): 17 dicembre 2026 - 4 gennaio 2027
#Steam
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