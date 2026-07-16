Allarme batterie Steam Deck LCD rientrato: Valve e iFixit annunciano il nuovo accordo

Fortunatamente la risposta dei vertici di Valve e del partner logistico iFixit non si è fatta attendere, trasformando quello che sembrava un abbandono precoce del supporto hardware in una tempestiva operazione di salvataggio dell'ecosistema di riparazione fai-da-te.

Nelle ultime ore alcune indiscrezioni allarmanti avevano suggerito che Valve avesse interrotto in sordina la produzione e la fornitura delle batterie ufficiali destinate al modello originale di Steam Deck con schermo LCD. La notizia ha scosso profondamente gli utenti, proprio in un momento storico in cui i primi modelli lanciati sul mercato nel 2022 stanno iniziando a mostrare i fisiologici segni di usura ed esaurimento della carica.

Un cortocircuito logistico risolto in poche ore

A scatenare il panico tra gli appassionati erano state alcune dichiarazioni di Kyle Wiens, amministratore delegato di iFixit, il quale aveva confermato che i suoi dipendenti erano stati inizialmente informati da Valve della progressiva cessazione della fornitura di schermi e moduli energetici per la versione LCD della console portatile. Nel giro di mezza giornata, tuttavia, i rappresentanti ufficiali di Valve sono intervenuti pubblicamente per smentire lo stop definitivo, spiegando che un massiccio e nuovo lotto di batterie originali è già in viaggio verso i magazzini di iFixit e tornerà acquistabile online entro la prossima settimana.

Il problema che ha quasi rischiato di compromettere l'immagine pubblica di Valve risiede nelle complessità legate alla pianificazione dei componenti di ricambio a lungo termine. Rispetto ad altri giganti dell'elettronica che preferiscono accentrare le riparazioni nei propri centri autorizzati a prezzi proibitivi, Valve ha sempre delegato la vendita dei pezzi a piattaforme aperte, rendendo però difficile calcolare l'esatto volume di batterie necessarie ogni anno per soddisfare il mercato senza accumulare scorte destinate a degradarsi inutilizzate nei depositi.

Per rassicurare ulteriormente la clientela e spegnere qualsiasi polemica residua, i vertici di iFixit hanno annunciato un piano di contingenza industriale importante. Qualora Valve decidesse in futuro di interrompere definitivamente lo stampaggio dei componenti originali per concentrarsi esclusivamente sulla più recente versione OLED della console, iFixit si attiverà in prima persona per stringere accordi con produttori aftermarket indipendenti. Questa decisione assicura che le batterie compatibili di alta qualità continueranno a essere stampate e vendute anche qualora il supporto ufficiale del brand dovesse cessare.

L'impegno congiunto di Valve e iFixit rappresenta un precedente virtuoso per l'intera industria dei videogiochi. Consentire agli utenti di prolungare la vita del proprio hardware non solo riduce l'impatto ambientale legato ai rifiuti elettronici, ma tutela il valore economico dell'investimento fatto dai consumatori.

La sostituzione manuale della cella energetica all'interno di Steam Deck LCD rimane un'operazione che richiede una buona dose di manualità, ma soprattutto molta calma, a causa del collante industriale ad alta resistenza utilizzato per sigillare il componente allo chassis. Sapere che i pezzi di ricambio equivalenti a quelli di fabbrica continueranno a essere distribuiti regolarmente permette però a milioni di giocatori di guardare al futuro della propria console portatile con assoluta serenità.