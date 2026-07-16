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Approfitta dello sconto e prova gli auricolari a clip Baseus MC1 Pro: ecco un coupon per risparmiare

Tra le offerte di AliExpress troviamo gli auricolari open ear a clip Baseus MC1 Pro, pensati per offrirti un'esperienza più confortevole.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   16/07/2026
Baseus MC1 Pro

Se sei alla ricerca di auricolari a clip, il modello Baseus MC1 Pro è attualmente su AliExpress a 60,02 €, ma con il codice ITVS006 potrai risparmiare altri 6 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo direttamente tramite questo link (assicurati di selezionare manualmente la tua variante preferita).

Le offerte sono valide dal 13 al 19 luglio e fino a esaurimento scorte. Inoltre, ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni. I codici hanno un limite di riscatto, pertanto potrebbero non essere più disponibili. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Design confortevole e cancellazione del rumore

Questi auricolari sono particolarmente confortevoli da indossare, grazie all'anello aperto e ai cuscinetti CurveFit. Sono inoltre ideali per varie forme di orecchio e non irritano, oltre a pesare solo 5 g. Dispongono inoltre di un driver dinamico a tre magneti per un'ampia gamma sonora con bassa dirsorsione, mentre l'algoritmo dinamico SuperBass 2.0 e l'architettura HiFi 4 garantiscono un'esperienza audio altamente convincente.

Baseus MC1 Pro
Baseus MC1 Pro

La batteria offre fino a 9 ore di riproduzione e un totale di 40 ore con la custodia di ricarica. La tecnologia wireless avanzata Bluetooth 6.0 offre un audio a bassa latenza e stabile. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

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