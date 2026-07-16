L'alimentatore Thermalright TR-KG850 a partire da 650 W è in sconto su AliExpress

Su AliExpress sono disponibili gli alimentatori Thermalright TR-KG850, a partire dalla versione da 650 W disponibile a 108,69 €, ma con il codice ITVS011 potrai risparmiare altri 11 €. Se sei interessato, puoi acquistarli direttamente tramite questo link (assicurati di scegliere manualmente la tua variante preferita).
Le offerte sono valide dal 13 al 19 luglio e fino a esaurimento scorte. Inoltre, ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni. I codici hanno un limite di riscatto, pertanto potrebbero non essere più disponibili. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Le caratteristiche
Come ti abbiamo anticipato, l'alimentatore è completamente modulare, quindi potrai avere un case più ordinato. Specifichiamo per correttezza che la versione da 650 W non supporta PCI-E5.1, mentre le versioni da 750 W e 850 W sono compatibili. Inoltre, quest'ultime possono supportare build avanzate e sistemi ad alte prestazioni.
Per questo modello potrebbe essere necessario un adattatore, ma nel complesso si tratta di un prodotto apprezzato dagli utenti. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.