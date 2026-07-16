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Il tablet Honor MagicPad 2 con Snapdragon 8s Gen 3 è in sconto su AliExpress

Tra le offerte di AliExpress troviamo il tablet Honor MagicPad 2, ideale per la produttività e la visualizzazione di contenuti.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   16/07/2026
Honor MagicPad 2

Se sei alla ricerca di un nuovo tablet, l'Honor MagicPad 2 è su AliExpress a 357,96 €, ma con il codice ITVS030 potrai risparmiare altri 30 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo direttamente tramite questo link.

Le offerte sono valide dal 13 al 19 luglio e fino a esaurimento scorte. Inoltre, ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni. I codici hanno un limite di riscatto, pertanto potrebbero non essere più disponibili. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Caratteristiche del tablet

Si tratta di un buon tablet pensato per offrire ottime prestazioni con un design estremamente sottile e leggero. Il dispositivo monta un processore Snapdragon 8s Gen 3 con CPU octa-core, mentre la batteria ha un'ottima capacità di 10.050 mAh, per offrrti un'esperienza fluida e senza interruzioni. Il display OLED da 12,3" ha una risoluzione 3000 x 1920 pixel e frequenza di aggiornamento adattiva fino a 144 Hz.

Honor MagicPad 2
Honor MagicPad 2

Le immagini sono nitide e i colori intensi, mentre la tecnologia HONOR Eye Comfort riduce l'affaticamento visivo durante un uso prolungato. Infine, il tablet integra una fotocamera frontale da 9 MP e una posteriore da 13 MP. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

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