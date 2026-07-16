Il tablet Honor MagicPad 2 con Snapdragon 8s Gen 3 è in sconto su AliExpress

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Caratteristiche del tablet
Si tratta di un buon tablet pensato per offrire ottime prestazioni con un design estremamente sottile e leggero. Il dispositivo monta un processore Snapdragon 8s Gen 3 con CPU octa-core, mentre la batteria ha un'ottima capacità di 10.050 mAh, per offrrti un'esperienza fluida e senza interruzioni. Il display OLED da 12,3" ha una risoluzione 3000 x 1920 pixel e frequenza di aggiornamento adattiva fino a 144 Hz.
Le immagini sono nitide e i colori intensi, mentre la tecnologia HONOR Eye Comfort riduce l'affaticamento visivo durante un uso prolungato. Infine, il tablet integra una fotocamera frontale da 9 MP e una posteriore da 13 MP. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.