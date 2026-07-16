Le memorie RAM DDR5 di CXMT prodotte in Cina mostrano alcuni limiti e problemi nelle prime prove

I test hanno coinvolto un kit KingBank DDR5 da 48 GB composto da due moduli da 24 GB, con frequenza iniziale di 6000 MT/s e latenza CL36. Il kit è riuscito a raggiungere un overclock fino a 8600 MT/s con latenza CL44, ma sono emersi alcuni limiti durante la fase di ottimizzazione.

CXMT si sta comunque ritagliando una fetta di mercato nel settore delle memorie RAM

Nonostante questi aspetti, CXMT sta comunque conquistando spazio nel settore. L'azienda ha iniziato la produzione di DDR5 alla fine del 2025 e diversi produttori, tra cui KingBank, Lexar, Netac e altri marchi cinesi, hanno già introdotto moduli basati sui suoi chip. Anche alcuni produttori di computer e componenti stanno adottando queste memorie in specifici mercati.

La crescita di CXMT rappresenta un passo importante per l'industria cinese dei semiconduttori, soprattutto perché l'azienda punta a ridurre la dipendenza dai grandi produttori internazionali. Tuttavia, per competere su scala globale dovrà dimostrare non solo capacità produttiva, ma anche elevati livelli di affidabilità.