Il case Corsair Frame 4500X è al minimo storico su Amazon: se devi cambiarlo sfrutta questa promo

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo che fa calare il prezzo del case Corsair Frame 4500X: l'offerta prevede uno sconto attivo del 60% per un costo totale e finale d'acquisto di 79,99€ (minimo storico). Puoi acquistarlo direttamente trami questo link, o accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui sotto: Il suo elemento distintivo è il pannello in vetro curvo panoramico monopezzo, che combina la parte frontale e quella laterale in un'unica superficie trasparente, offrendo una visuale ampia e immersiva sui componenti interni del computer. Il design è arricchito dalle ventole RGB laterali da 120 mm con rotore inverso, progettate per introdurre aria fresca all'interno dello chassis.