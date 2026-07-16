Il case Corsair Frame 4500X è al minimo storico su Amazon: se devi cambiarlo sfrutta questa promo

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo che fa calare il prezzo del case Corsair Frame 4500X: l'offerta prevede uno sconto attivo del 60% per un costo totale e finale d'acquisto di 79,99€ (minimo storico). Puoi acquistarlo direttamente trami questo link, o accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui sotto: Il suo elemento distintivo è il pannello in vetro curvo panoramico monopezzo, che combina la parte frontale e quella laterale in un'unica superficie trasparente, offrendo una visuale ampia e immersiva sui componenti interni del computer. Il design è arricchito dalle ventole RGB laterali da 120 mm con rotore inverso, progettate per introdurre aria fresca all'interno dello chassis.
Ulteriori dettagli sul case
L'esterno presenta un particolare stile industriale a cascata, caratterizzato da linee moderne e aperture studiate per favorire un efficace ricambio d'aria. Uno dei punti di forza del Corsair FRAME 4500X è il sistema modulare FRAME, che permette di modificare e aggiornare diversi elementi del case in base alle proprie esigenze.
Gli utenti possono intervenire sul supporto della scheda madre, sulle coperture laterali e sulla zona dell'alimentatore, anche con soluzioni dedicate al montaggio verticale della scheda grafica. Il case integra inoltre il sistema CORSAIR InfiniRail, una struttura di montaggio flessibile in acciaio per le ventole superiori