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Steam Machine ora ha il suo sistema di verifica di compatibilità come Steam Deck

Valve introduce il sistema di verifica della compatibilità per Steam Machine, una nuova classificazione dei giochi che aiuta gli utenti a capire subito quali titoli funzionano al meglio sul dispositivo.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   13/07/2026
Steam Machine

Come promesso da Valve, su Steam è stato introdotto un nuovo sistema di verifica della compatibilità pensato appositamente per la nuova Steam Machine.

Si tratta di una funzione molto simile a quella già vista con Steam Deck: dopo una serie di test interni, Valve classifica ogni gioco in base a quanto bene funziona sul dispositivo, assegnando uno tra tre badge Verificato, Giocabile o Non supportato. L'obiettivo è permettere ai giocatori di capire immediatamente se un titolo è pienamente compatibile, richiede qualche accorgimento o potrebbe presentare problemi.

Un sistema già attivo, ma ancora un po’ nascosto e in evoluzione

Il sistema è già operativo, anche se per ora risulta piuttosto nascosto nell'interfaccia. Per visualizzare le informazioni di compatibilità con Steam Machine bisogna aprire la pagina del gioco, scorrere fino alla sezione "Compatibilità con Steam Deck" e cliccare su "Ulteriori informazioni". Da qui si apre un menu che mostra i dettagli relativi a Steam Deck, Steam Machine e al sistema operativo. Qui sotto trovate l'esempio di Kingdom Come: Deliverance 2, giudicato come "Verificato" per Steam Machine, al contrario di Steam Deck dove è solo "Giocabile".

Steam Machine Comp

Il database include già moltissimi titoli, anche recenti, come Assassin's Creed Black Flag Resynced e Forza Horizon 6. Tuttavia, come evidenziato da Ars Technica, ci sono ancora diversi giochi di alto profilo, sia nuovi sia meno recenti, che al momento non mostrano alcun badge, con la dicitura "Valve sta ancora verificando". Tra questi figurano Black Myth: Wukong, Resident Evil Requiem, Nioh 3, Starfield, S.T.A.L.K.E.R. 2: Hearts of Chornobyl e Dragon's Dogma 2, giusto per fare qualche esempio.

Valve e l'hardware: da Steam Machine a Steam Deck, una storia di flop e rivincite Valve e l'hardware: da Steam Machine a Steam Deck, una storia di flop e rivincite

Non è chiaro il motivo di queste eccezioni, ma è plausibile che vengano risolte a breve, considerando che il sistema di verifica è stato attivato solo da poco e che Valve sta ancora completando la valutazione dei titoli più complessi.

#Steam
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