EA Sports presenta Icons of Football: una conversazione con Beckham, Zidane e Ibrahimovic

Nel corso di EA Sports Presenta Icons of Football, i fan potranno dunque ascoltare Beckham, Zidane e Zlatan mentre, insieme, condividono storie, riflessioni e punti di vista che solo loro possono offrire.

Icons of Football è un evento che andrà in onda il 18 luglio attraverso i canali social di Electronic Arts, in particolare su YouTube e Spotify , con l'intenzione di catturare un dialogo spontaneo e non programmato con i tre campioni, moderato da Alex Aljoe .

EA Sports ha annunciato un evento speciale a tema calcio, che proprio in periodo Mondiali può risultare ulteriormente interessante per i tanti appassionati: si tratta di Icons of Football , ovvero una conversazione organizzata proprio dal publisher con alcuni dei maggiori campioni della storia recente del calcio: David Beckham, Zinedine Zidane e Zlatan Ibrahimović .

Colloqui con grandi campioni

Icons of Football è un evento che rientra in una collaborazione di ampio respiro fra EA Sports e altre entità dei media dedicati allo sport, in particolare con la celebre testata specialistica Sports Illustrated. Attraverso questa collaborazione è stato organizzato l'evento EA Sports Presenta House of Football, di cui Icons of Football è una parte e una particolare espressione.

La locandina dell'evento

EA Sports Presenta House of Football con Sports Illustrated sarà un incontro esclusivo che si terrà a New York e che riunirà atleti, celebrità, creators e membri della community calcistica mondiale nel corso di un weekend di grande rilievo, all'interno di un'altra delle iniziative che punta a mischiare videogiochi e realtà.

Come l'iniziativa su House of Football, Icons of Football ha l'intenzione di celebrare la passione, la community e l'amore condiviso per il calcio, avvicinando i tifosi alle storie e ai momenti che ispirano la cultura del calcio in tutto il mondo, in questo caso in presenza di tre grandi campioni come David Beckham, Zinédine Zidane, Zlatan Ibrahimović.

Nel frattempo, EA Sports 26 ha ricevuto l'aggiornamento con una modalità a tema Mondiali 2026 e nuovi stadi.