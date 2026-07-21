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EA Sports FC 27, Kylian Mbappé è l'atleta di copertina della Ultimate Edition

Electronic Arts ha annunciato che Kylian Mbappé sarà l'atleta di copertina della Ultimate Edition di EA Sports FC 27.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   21/07/2026
Kylian Mbappé

Kylian Mbappé è l'atleta di copertina della Ultimate Edition di EA Sports FC 27: lo ha annunciato Electronic Arts, confermando il ritorno della stella francese dopo quattro anni. Mbappé sarà protagonista anche della copertina di EA Sports FC Mobile.

"Essere per la prima volta sulla cover di un titolo EA Sports FC è un momento davvero speciale per me", ha detto Mbappé. "È un onore poter proseguire il mio rapporto di lunga data con il franchise in questo suo nuovo capitolo, al fianco dei giocatori che ne hanno segnato la storia. Non vedo l'ora che tutti possano provare FC 27."

"Siamo entusiasti di dare il bentornato a Kylian nel franchise come protagonista della cover di EA Sports FC 27", ha dichiarato Jeff Sharma, Vice President, Franchise Strategy e Marketing di EA Sports FC. "I successi ottenuti da Kylian sia a livello di club che in nazionale lo hanno consacrato come uno dei giocatori di riferimento della sua generazione."

L'acquisizione di Electronic Arts starebbe per essere approvata dall'Unione Europea L'acquisizione di Electronic Arts starebbe per essere approvata dall'Unione Europea

Questo giocatore "incarna l'ambizione, la creatività e il fascino globale che contraddistinguono oggi EA Sports FC, e siamo orgogliosi di continuare la nostra collaborazione con lui nel momento in cui torna per guidare EA Sports FC 27."

La presentazione ufficiale ha una data

Dopo aver indovinato il vincitore della Coppa del Mondo FIFA per la quinta volta di fila, EA Sports FC presenterà ufficialmente la nuova edizione con un trailer del gameplay che verrà pubblicato giovedì 23 luglio alle 18.00, ora italiana.

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Ancora un po' di pazienza, dunque, e potremo scoprire tutte le novità del gioco di calcio prodotto da Electronic Arts.

#Electronic Arts
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