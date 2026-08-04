EA Sports FC 27 presenta con un trailer The Grounds, il nuovo hub open world dedicato alla modalità Club

EA Sports ha pubblicato un nuovo video di approfondimento dedicato alle modalità di EA Sports FC 27 , concentrato in particolare su The Grounds , descritta come la più grande evoluzione mai introdotta nella modalità Club. Si tratta di un vero e proprio mondo aperto condiviso, popolato da un massimo di 100 giocatori e suddiviso in tre distretti ispirati a tre poli culturali del calcio: Regno Unito, Francia e Argentina.

Un mondo aperto pensato per la community con tornei, eventi live e progressione del Club

The Grounds introduce nuovi modi per far crescere il proprio Pro, per giocare con altri utenti e per vivere la community di FC anche al di fuori delle classiche partite. Il mondo aperto permette di partecipare a partite a ranghi ridotti - 1v1, 2v2, 3v3 e Rush - oltre a nuove partitelle che mescolano il calcio con altri sport come dodgeball, basket e bocce.

Ogni attività assegna crediti Grounds e PE Archetipo, utili per migliorare il proprio giocatore. Le partitelle evolveranno nel tempo con aggiornamenti periodici, mentre allo stadio arriveranno tornei 11v11 ed eventi live a tema che offriranno nuove opportunità di competere con il proprio Club al di là delle stagioni tradizionali. La reputazione del Club crescerà sia in campo sia nel mondo aperto: più tifosi nelle strade, sede migliorata, stadio che sale di livello e stemma ben visibile nelle attività cooperative.

The Grounds è pensato per essere sempre attivo: anche quando i compagni di squadra sono offline, si può continuare a giocare, stringere amicizie, assistere alle partite degli altri utenti in diretta o reclutare nuovi talenti. EA Sports ha inoltre ampliato la personalizzazione del Pro con nuove mod e maestrie: le mod aggiungono abilità ispirate a giocatori reali, mentre le maestrie richiedono di sviluppare archetipi complementari per sbloccare nuove specializzazioni. Gli archetipi possono ora essere resettati liberamente, favorendo la sperimentazione durante tutto l'anno.

La personalizzazione si estende anche allo stile del giocatore, con nuovi capi streetwear e brand reali da indossare nei distretti. In The Grounds saranno presenti anche tre mentori, Paulo Dybala, Chloe Kelly e Kylian Mbappé, ognuno legato al proprio distretto e rappresentante di un percorso calcistico dalla strada allo stadio. EA Sports descrive The Grounds come una delle innovazioni più grandi mai introdotte nella serie, un nuovo spazio aperto dedicato al calcio e alla community, pensato per far crescere il proprio Pro e connettersi con altri utenti in modi completamente nuovi.

Se vi abbiamo incuriosito, vi invitiamo a leggere la nostra anteprima dedicata a The Grounds che abbiamo pubblicato proprio oggi sulle nostre pagine. Vi ricordiamo che EA Sports FC 27 sarà disponibile dal 25 settembre su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e Switch 2.