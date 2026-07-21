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Il trailer finale di Spider-Man: Brand New Day ripercorre la storia di Peter Parker

Sony Pictures ha pubblicato il trailer finale di Spider-Man: Brand New Day, che ripercorre la storia di Peter Parker dal primo capitolo della saga a oggi, ma non solo.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   21/07/2026
Il protagonista di Spider-Man: Brand New Day

Sony Pictures ha pubblicato il trailer finale di Spider-Man: Brand New Day, un montaggio che ripercorre la storia di Peter Parker dal primo capitolo della saga a oggi, mettendo in evidenza la crescita del personaggio e la sua situazione attuale.

Come saprete, dopo gli eventi di No Way Home le cose sono parecchio cambiate per l'eroe interpretato da Tom Holland, che si ritrova a vivere una vita completamente nuova, pur non avendo mai rinunciato all'idea di tornare insieme a M.J. e Ned.

Le cose, tuttavia, hanno preso una piega particolarmente complicata e le minacce si sono moltiplicate, come si vede appunto nel trailer: dal potente Scorpion a una versione nuovamente selvaggia di Hulk, dai ninja della Mano a una villain ancora coperta dal mistero, Spider-Man avrà non pochi pensieri.

Spider-Man: Brand New Day ha tratto ispirazione anche dai videogiochi della serie Spider-Man: Brand New Day ha tratto ispirazione anche dai videogiochi della serie

Pare tuttavia che proprio una di queste insidie consentirà a Peter di riavvicinarsi alla sua ex ragazza e al suo ex migliore amico, mentre qualcosa dentro di lui cambia profondamente, non si sa se per il meglio oppure no.

L'attesa è quasi finita

Mancano ormai pochi giorni al 28 luglio, data in cui Spider-Man: Brand New Day farà il proprio debutto nelle sale cinematografiche italiane, ancora una volta in anticipo rispetto agli USA: secondo le stime il film potrebbe incassare il doppio di Odissea al debutto, dunque sarà molto interessante vedere come andranno le cose.

Di certo dopo il fanservice e l'effetto nostalgia di No Way Home non sarà semplice ottenere quegli stessi risultati, ma una storia particolarmente solida e un paio di ospiti di spessore, da Punisher a Hulk, potrebbero senz'altro spingere la pellicola persino oltre le aspettative.

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