Secondo le stime, Spider-Man: Brand New Day potrebbe incassare il doppio di Odissea al debutto nelle sale cinematografiche: per il nuovo capitolo della saga dedicata all'eroe Marvel si parla di 230-250 milioni di dollari, mentre per l'ultima opera di Christopher Nolan si prevedono 100-110 milioni.

Le prime indicazioni relative alle prevendite dei biglietti di Brand New Day sono molto positive, ma nonostante ciò la sensazione è che la pellicola non riuscirà a raggiungere i risultati ottenuti dal precedente Spider-Man: No Way Home, che ha aperto con oltre 260 milioni di dollari.

Complici gli insistenti rumor sulla presenza di Tobey Maguire e Andrew Garfield, il terzo capitolo ha fatto segnare numeri sostanzialmente più alti rispetto a Spider-Man: Homecoming e Spider-Man: Far From Home, fermi rispettivamente a 117 milioni di dollari e 92,5 milioni di dollari.

In ogni caso le cifre di cui si parla sono molto importanti e farebbero registrare al film un esordio di altissimo livello, sufficiente a imprimere un nuovo slancio alle sale dopo alcune settimane sottotono, dovute in particolare alle prestazioni deludenti di Supergirl e Oceania.