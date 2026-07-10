A quanto pare le vendite di Assassin's Creed: Black Flag Resynced sono già notevolissime: Ubisoft ha annunciato che il remake ha superato al lancio i due milioni di copie vendute.

"Per mille balene... Assassin's Creed: Black Flag Resynced ha già superato i 2 milioni di copie vendute!", si legge nel post pubblicato dalla casa francese. "Che stiate tornando a salpare con noi o che stiate salendo a bordo della Jackdaw per la prima volta, GRAZIE di cuore da parte di tutto il team."

In effetti fin dall'annuncio del rifacimento di Black Flag abbiamo avuto la sensazione che la community fosse entusiasta del ritorno di Edward Kenway, come testimoniavano le wishlist e le numerosissime prenotazioni effettuate su tutte le piattaforme.

Se il buongiorno si vede dal mattino, sembra proprio che la strategia dei remake dedicati ai capitoli classici della serie Ubisoft prometta bene per il futuro, in attesa di scoprire dettagli su quale sarà il prossimo progetto a essere... risincronizzato.