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Le vendite di Assassin's Creed: Black Flag Resynced sono già notevolissime

Ubisoft ha annunciato le vendite totalizzate al lancio da Assassin's Creed: Black Flag Resynced, e i numeri ufficiali sono già notevolissimi per l'atteso remake.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   10/07/2026
Edward in Assassin's Creed: Black Flag Resynced
Assassin's Creed: Black Flag Resynced
Assassin's Creed: Black Flag Resynced
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A quanto pare le vendite di Assassin's Creed: Black Flag Resynced sono già notevolissime: Ubisoft ha annunciato che il remake ha superato al lancio i due milioni di copie vendute.

"Per mille balene... Assassin's Creed: Black Flag Resynced ha già superato i 2 milioni di copie vendute!", si legge nel post pubblicato dalla casa francese. "Che stiate tornando a salpare con noi o che stiate salendo a bordo della Jackdaw per la prima volta, GRAZIE di cuore da parte di tutto il team."

In effetti fin dall'annuncio del rifacimento di Black Flag abbiamo avuto la sensazione che la community fosse entusiasta del ritorno di Edward Kenway, come testimoniavano le wishlist e le numerosissime prenotazioni effettuate su tutte le piattaforme.

Un altro remake di Assassin's Creed potrebbe essere in sviluppo in Ubisoft, oltre a Black Flag Resynced Un altro remake di Assassin's Creed potrebbe essere in sviluppo in Ubisoft, oltre a Black Flag Resynced

Se il buongiorno si vede dal mattino, sembra proprio che la strategia dei remake dedicati ai capitoli classici della serie Ubisoft prometta bene per il futuro, in attesa di scoprire dettagli su quale sarà il prossimo progetto a essere... risincronizzato.

Uno dei migliori remake di sempre

Definito da Digital Foundry come uno dei migliori remake di sempre, Assassin's Creed: Black Flag Resynced offre una versione completamente ridisegnata dell'avventura originale, mossa dall'ultima versione del motore grafico AnvilNext e impreziosita dall'uso del ray tracing per quanto riguarda illuminazione e riflessi.

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Come abbiamo avuto modo di scrivere nella recensione di Assassin's Creed: Black Flag Resynced, tuttavia, il lavoro degli sviluppatori non si è fermato all'estetica: sono stati aggiunti contenuti inediti, varie ottimizzazioni lato gameplay e un sistema di combattimento rivoluzionato.

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