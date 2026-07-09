Assassin's Creed: Black Flag Resynced è uno dei migliori remake di sempre per Digital Foundry

Nella sua immancabile analisi tecnica, Oliver Mackenzie di Digital Foundry ha dichiarato che Assassin's Creed: Black Flag Resynced è uno dei migliori remake di sempre. Il merito va alle sofisticate tecnologie impiegate dal team di sviluppo per ridisegnare praticamente ogni aspetto dell'esperienza.

Secondo quanto illustrato da Mackenzie, quasi tutti gli asset del gioco originale sono stati ricreati utilizzando micropoligoni e nuovi trattamenti artistici pensati per sfruttare al meglio la potenza delle piattaforme di attuale generazione, e il risultato finale si rivela essere superiore persino a quello di Assassin's Creed Shadows.

I modelli dei personaggi sono stati riprogettati seguendo gli standard delle produzioni moderne, con shader della pelle avanzati, subsurface scattering, materiali più realistici e capelli strand-based derivati dalla tecnologia sviluppata per il già citato Shadows. Gran parte delle sequenze in motion capture sono state riutilizzate dall'originale, con interventi manuali degli artisti laddove necessario.

Anche le animazioni sono state aggiornate, introducendo il sistema Motion Cloth che simula dinamicamente il comportamento dei tessuti, comprese le vele delle navi, aggiungendo un tocco di realismo in più al comparto visivo di Black Flag Resynced.