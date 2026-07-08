Assassin's Creed Black Flag Resynced a confronto su PS5, PS5 Pro, Xbox Series X e PC in un video

Come mostrato nell'analisi, il gioco offre tre modalità di visualizzazione su console , proprio come già visto in Shadows. La Quality Mode blocca il framerate a 30 fps e migliora ray tracing, livello di dettaglio, qualità dell'acqua, dei capelli e altri aspetti grafici. A differenza di Shadows, però, Black Flag Resynced mantiene un buon livello di ray tracing anche in Performance Mode su PS5 e Xbox Series X|S: l'unico elemento ridotto riguarda le riflessioni in ray tracing.

ElAnalistaDeBits ha pubblicato un nuovo video confronto dedicato alle versioni PS5, PS5 Pro, Xbox Series X|S e PC di Assassin's Creed Black Flag Resynced , in arrivo nei negozi domani, giovedì 9 luglio.

Bene anche su PS5 Pro e PC di fascia bassa

Su PS5 Pro, la modalità Performance a 60 fps raggiunge una qualità visiva paragonabile alla Quality Mode di PS5 e Series X, combinando fluidità e dettaglio e mettendo in evidenza il vantaggio della console di metà generazione di Sony.

La versione PC è potenzialmente la migliore, a seconda della configurazione. Secondo ElAnalistaDeBits, il gioco risulta molto ben ottimizzato e gira in modo più che dignitoso anche con hardware di fascia bassa: con una RTX 3050 è possibile giocare a impostazioni medie superando i 30 fps, mentre con GPU più recenti, come quelle della serie RTX 50, si può spingere tutto al massimo grazie all'ottima implementazione del DLSS.

Nel complesso, per il tech enthusiast Assassin's Creed Black Flag Resynced offre prestazioni stabili e un motore più rifinito rispetto a quello di Assassin's Creed Shadows, con Ubisoft che sembra aver lavorato in maniera certosina per garantire un'esperienza solida su qualsiasi piattaforma.

Oltre a un comparto grafico ricreato da zero e più robusto, il titolo introduce anche novità a livello narrativo, di gameplay e contenuti rispetto all'originale del 2013. Se siete curiosi, vi rimandiamo alla nostra recensione di Assassin's Creed Black Flag Resynced.