Il fenomeno indie Buckshot Roulette ora è disponibile su Xbox Series X|S, One e Game Pass

Senza alcun preavviso, il team di Critical Reflex ha pubblicato oggi Buckshot Roulette su Xbox Series X|S, Xbox One e Xbox su PC, al prezzo di 2,99 euro. Il gioco è stato inoltre aggiunto al catalogo di PC e Xbox Game Pass, arricchendo la line‑up di luglio presentata ieri da Microsoft.
Il titolo approda sulle piattaforme verdecrociate dopo essere diventato un fenomeno virale sui social e aver ottenuto un enorme successo su Steam, dove ha superato i 9 milioni di copie vendute, secondo gli ultimi dati condivisi dagli sviluppatori lo scorso aprile.
Che cos’è Buckshot Roulette?
Per chi non lo conoscesse, Buckshot Roulette è un gioco horror punta e clicca che mette il protagonista di fronte a una variante della roulette russa: una sfida mortale contro una misteriosa entità nota come Il Dealer, che utilizza un fucile a pompa caricato con una combinazione casuale di proiettili veri e a salve. A ogni round il giocatore deve decidere se premere il grilletto contro sé stesso o contro il Dealer, affidandosi a intuito, sangue freddo e pochi indizi visivi o sonori.
La tensione cresce progressivamente. Dal secondo round entrano in gioco oggetti che alterano le probabilità, modificano l'ordine dei turni o permettono di sbirciare nella canna del fucile. Nel terzo round la partita diventa una vera lotta per la sopravvivenza: i defibrillatori, che fino a quel momento fungevano da "vita extra", si trasformano in strumenti di morte istantanea, ogni scelta è un rischio calcolato, ogni colpo può ribaltare la situazione o decretare la fine della partita.
Nel tempo il gioco ha ricevuto diversi aggiornamenti, introducendo nuovi gadget, la modalità Raddoppia o niente, la modalità Infinita e una variante multigiocatore fino a quattro persone, ampliando ulteriormente l'esperienza rispetto alla versione originale.