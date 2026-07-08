Il fenomeno indie Buckshot Roulette ora è disponibile su Xbox Series X|S, One e Game Pass

Senza alcun preavviso, il team di Critical Reflex ha pubblicato oggi Buckshot Roulette su Xbox Series X|S, Xbox One e Xbox su PC, al prezzo di 2,99 euro. Il gioco è stato inoltre aggiunto al catalogo di PC e Xbox Game Pass, arricchendo la line‑up di luglio presentata ieri da Microsoft.

Il titolo approda sulle piattaforme verdecrociate dopo essere diventato un fenomeno virale sui social e aver ottenuto un enorme successo su Steam, dove ha superato i 9 milioni di copie vendute, secondo gli ultimi dati condivisi dagli sviluppatori lo scorso aprile.