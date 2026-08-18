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Cinque giochi lasceranno Xbox Game Pass alla fine di agosto

In attesa di comunicazioni sui nuovi giochi in arrivo, Microsoft intanto ha riferito quali sono i giochi che lasceranno il catalogo di Xbox Game Pass alle fine di agosto.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   18/08/2026
Geralt in The Witcher 3

In attesa dell'annuncio sui nuovi titoli in arrivo, che dovrebbe spuntare a breve, intanto vediamo quali giochi lasceranno Xbox Game Pass alla fine di agosto, e si tratta di un gruppetto di cinque titoli tra i quali troviamo cose decisamente interessanti.

Questi sono dunque i giochi destinati a lasciare il catalogo di Game Pass il 31 agosto, in base agli aggiornamenti pubblicati attraverso l'app ufficiale di Xbox:

  • Neon Abyss (Console, PC, Cloud)
  • One Lonely Outpost (Console, PC, Cloud)
  • Another Crab's Treasure (Console, PC, Cloud)
  • I Am Your Beast (Console, PC, Cloud)
  • The Witcher 3: Wild Hunt (Console, Cloud)

Dunque, nel caso siate indecisi, potete rivolgere la vostra attenzione su questi in modo da poterli giocare prima che vengano rimossi dal servizio.

Su cosa conviene concentrarsi

Per quanto riguarda le novità, l'annuncio sui nuovi giochi in arrivo su Xbox Game Pass nella seconda parte di agosto dovrebbe arrivare a breve, forse proprio oggi pomeriggio o domani, probabilmente verso le 15:00, dunque rimanete sintonizzati.

Tra i giochi destinati a uscire dal servizio segnaliamo in particolare Another Crab's Treasure, che rappresenta un'ottima interpretazione dell'RPG souls-like dotato di un'ambientazione davvero molto originale.

Annunciati i giochi in arrivo su PC e Xbox Game Pass ad agosto, c'è anche Beast of Reincarnation Annunciati i giochi in arrivo su PC e Xbox Game Pass ad agosto, c'è anche Beast of Reincarnation

Inutile parlare di The Witcher 3, ovviamente, ma nel caso non l'abbiate ancora approcciato il consiglio è di passare direttamente all'eventuale acquisto sfruttando lo sconto riservato ai titoli su Game Pass, visto che in un paio di settimane è difficile poterlo approfondire più di tanto.

#Game Pass
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