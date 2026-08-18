Cinque giochi lasceranno Xbox Game Pass alla fine di agosto

In attesa dell'annuncio sui nuovi titoli in arrivo, che dovrebbe spuntare a breve, intanto vediamo quali giochi lasceranno Xbox Game Pass alla fine di agosto, e si tratta di un gruppetto di cinque titoli tra i quali troviamo cose decisamente interessanti.
Questi sono dunque i giochi destinati a lasciare il catalogo di Game Pass il 31 agosto, in base agli aggiornamenti pubblicati attraverso l'app ufficiale di Xbox:
- Neon Abyss (Console, PC, Cloud)
- One Lonely Outpost (Console, PC, Cloud)
- Another Crab's Treasure (Console, PC, Cloud)
- I Am Your Beast (Console, PC, Cloud)
- The Witcher 3: Wild Hunt (Console, Cloud)
Dunque, nel caso siate indecisi, potete rivolgere la vostra attenzione su questi in modo da poterli giocare prima che vengano rimossi dal servizio.
Su cosa conviene concentrarsi
Per quanto riguarda le novità, l'annuncio sui nuovi giochi in arrivo su Xbox Game Pass nella seconda parte di agosto dovrebbe arrivare a breve, forse proprio oggi pomeriggio o domani, probabilmente verso le 15:00, dunque rimanete sintonizzati.
Tra i giochi destinati a uscire dal servizio segnaliamo in particolare Another Crab's Treasure, che rappresenta un'ottima interpretazione dell'RPG souls-like dotato di un'ambientazione davvero molto originale.
Inutile parlare di The Witcher 3, ovviamente, ma nel caso non l'abbiate ancora approcciato il consiglio è di passare direttamente all'eventuale acquisto sfruttando lo sconto riservato ai titoli su Game Pass, visto che in un paio di settimane è difficile poterlo approfondire più di tanto.